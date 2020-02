El Eje Cafetero está en alerta por posible presencia del Eln

El pasado 6 de febrero en el municipio Guática (Risaralda), zona que limita con Anserma (Caldas), el Ejército halló dos caletas con material bélico que presuntamente pertenecían al Eln. En ellas había 117 minas antipersonal, varios metros de cordón detonante, 12 barras de indugel, una batería de moto y una bandera de este grupo subversivo.

Si bien las autoridades de Caldas, en cabeza de la Octava Brigada del Ejército, con jurisdicción en el Eje Cafetero, informaron que siguieron los protocolos de seguridad y dieron un parte de tranquilidad a la comunidad, el hallazgo y posterior anuncio de un paro armado del Eln en todo el país puso en alerta a las poblaciones, teniendo en cuenta que se han encontrado más objetos alusivos al grupo armado en el departamento de Risaralda.



En enero pasado, por ejemplo, el Ejército halló una bandera alusiva al Eln y un explosivo en la vereda Mampay, corregimiento San Antonio del Chamí, en Mistrató. Además, las autoridades reportaron que excombatientes de las Farc denunciaron la presencia de hombres armados cerca de Pueblo Rico.



Al respecto, el coronel Leonel Hernández, comandante de la Octava Brigada, señaló esta es una acción que “hace mucho tiempo no realizaba el Eln y lo hicieron con el ánimo de mostrar una fuerza que no tienen”.



El comandante informó, además, que en la región no se tiene presencia de grupos como el Eln por lo que pidió que la comunidad transite sin temor por las vías de los tres departamentos.



Hernández aseguró que los viajeros “van a encontrar a su Ejército y Policía brindando la seguridad correspondiente. Queremos que la gente se sienta segura y que se puedan movilizar, y nosotros estaremos prestos a todo lo que se requiera”.



Sin embargo, en Risaralda se anunció la suspensión de operaciones de servicio de transporte de carga entre este departamento y el Chocó hasta hoy.



Los conductores informaron la medida porque denuncian poca vigilancia, especialmente entre Pueblo Rico, (Risaralda) y Tadó (Chocó), vía en la que hace una semana el Eln quemó un bus de servicio público de una empresa pereirana.



“El miércoles hubo una reunión con el Gaula militar, Ejército y Policía para asegurar que el recorrido desde Pereira hasta el departamento del Chocó está garantizado. Estamos a la expectativa, tanto conductores como los viajeros”, indicó Jorge Iván Posada, director operativo de la Terminal de Transportes de Pereira.



Habitualmente, este trayecto lo realizaban entre 15 y 20 personas, desde mediados de esta semana solo están viajando 4 por ruta.

Solo en Riosucio

En Caldas, entre tanto, la más reciente alerta se dio en el municipio de Riosucio, donde líderes indígenas indicaron que en la madrugada del viernes varias fachadas amanecieron pintadas con mensajes alusivos al Eln, además de panfletos en las calles.



Al respecto, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, indicó que no hay pruebas claras de que los hechos provengan es este grupo. “Les pedimos que estén tranquilos y confíen en las autoridades”, apuntó.



Por su parte, el alcalde, Marlon Tamayo, dio un parte de tranquilidad e indicó que el Ejército y la Policía ya hacen presencia en la zona. “Lo que sucedió es que, aprovechando este momento de zozobra, la delincuencia común pinto casas y la escuela. Tenemos el acompañamiento de las autoridades para que todos estén tranquilos”, señaló.



En el Quindío, entre tanto, el subcomandante de la Policía, coronel Héctor García, señaló que históricamente este departamento no ha tenido la presencia de este tipo de estructuras criminales, sin embargo, la Policía, ya implementó el Puesto de Mando Unificado. “La información que tenemos da cuenta de posible riesgo en otras localidades pero que no afectan al Quindío. Pedimos que ante la presencia de personas sospechosas nos den a conocer dicha información”, dijo.

REDACCIÓN EL TIEMPO

EJE CAFETERO

En Twitter: @ElTiempoCafe