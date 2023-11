Autoridad sanitaria descarta totalmente riesgo por parásitos en piscinas de Santa Marta

La Secretaría de Salud Distrital aseguró que no hay razones para concluir que el fallecimiento de la menor de 10 años esté relacionado con su estadía en Santa Marta.



El anuncio lo dio el secretario de salud distrital Jorge Bernal, quien sustentado en el último informe del Instituto Nacional de Salud, dejó claro que en Santa Marta no existe peligro por algún agente infeccioso que atente contra la vida.



La Secretaría de Salud realizó varios estudios técnicos en partes específicas de las fuentes de agua y no halló amenazas.



(Además: En piscinas de hoteles de Santa Marta no hay riesgo de parásitos mortales: Cotelco)

“No es claro que se asocie el fallecimiento de la niña con su estadía en Santa Marta, ni su baño en la piscina de un hotel en particular. Por esa razón como autoridad ambiental informamos que existen todas las garantías para que propios y visitantes disfruten de Santa Marta con total tranquilidad durante este fin y comienzo de año”, dijo Bernal.



El funcionario reiteró la importancia de visitar lugares legalmente establecidos ya sea para el hospedaje o para el consumo de alimentos. Recordó que durante las épocas de vacaciones suelen dispararse los casos de intoxicados por la comida que se expende en ventas ambulantes sin ninguna clase de medidas sanitarias.



(También: Video: intento de robo en exclusivo restaurante de Medellín acabó en tremenda balacera)



“Hacemos operativos para frenar estas malas prácticas, de todas maneras algunos vendedores se la ingenian y logran vender alimentos en mal estado que son adquiridos por turistas por ahorrarse unos pesos. Recuerden que lo barato sale caro”, puntualizó Jorge Bernal.

Redacción Nación