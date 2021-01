Ausencia de universitarios deja millonarias pérdidas en Manizales

Las pérdidas económicas derivadas de la pandemia por el covid-19 son todavía incalculables y han golpeado a diversos sectores de la economía. En el caso de Manizales impactó directamente a quienes vivían de ofertar bienes y servicios a los cerca de 48.000 universitarios que viven en la ciudad cada año.





Pero ante la decisión de las instituciones de continuar de manera virtual y en pocos campos aplicar alternancia, ese sector no ve cercana una recuperación.



Antes del covid-19, los gastos que dejaban los universitarios que no eran de Manizales eran cerca de 300.000 millones de pesos anuales, cifra que estaría incluso por encima de lo que deja en el mismo periodo la producción de café.



Manizales, conocida como la ‘ciudad universitaria’, alberga 13 instituciones de educación superior, seis de ellas universidades acreditadas y todas decidieron dar prelación a la educación virtual. Únicamente tendrán alternancia en asignaturas que requieran laboratorios de práctica.



Con este panorama pierden la esperanza quienes vivían de alquilar habitaciones, brindar alimentación, quienes tenían restaurantes, papelerías, y otro tipo de negocios dentro y a las afueras de las universidades.



Es el caso de Adriana Giraldo, quien arrendaba una casa en la avenida Paralela de Manizales, un sitio estratégico para quienes estudiaban en las universidades de Caldas y Nacional.



Su economía dependía 100 por ciento de la renta que le daban las 10 personas a quien hospedaba, pero una vez se fueron los estudiantes tuvo que entregar la vivienda y empezaron las deudas. “Esto fue muy duro para mí y para todos los que vivimos de esto. Yo llevaba cinco años con el negocio y me iba tan bien que me aventuré a comprar un carro y un apartamento, pero llegó la pandemia y a los dos meses todo se acabó. De ahí en adelante me atrasé con las cuotas; empecé a hacer arepas, tamales, cualquier cosa que dé al menos para pagar servicios y comer”, señaló Giraldo.



Como ella, son cientos de personas las que han visto comprometidas su economía, pues los estudiantes no dejaban dinero únicamente donde vivían o comían, también en bares, restaurantes, gimnasios, transporte público y otros establecimientos.



Daniel Hurtado, director de Manizales Cómo Vamos (MCV) dijo que la afectación es innegable, considerando que –de acuerdo a los datos recopilados por la organización– de 10 universitarios, por lo menos cinco no eran de la ciudad.



“Eso quiere decir que es muy probable que el 50 por ciento de los universitarios se hayan ido, eso no está aún 100 por ciento calculado, pero permite vislumbrar el fenómeno”, indicó Hurtado.



Además de eso, transitar por los barrios que históricamente albergaban universitarios deja ver la realidad. Más cinco ofertas de arriendo en una misma cuadra no hacían parte del panorama usual.



Según Hurtado, el sector tiene expectativas y retos para reorganizarse y estar preparada para volver a atraer a quienes se fueron.



“La encuesta de percepción ciudadana mostró que quienes están en ese rango de edad común para la vida universitaria son quienes más consumían la oferta cultural y deportiva, es decir que su no presencia irradia en toda la dinámica de la ciudad. Habrá mucho por hacer para estar preparados”; precisó el director de MCV.



Y es que según cifras de la administración municipal, alrededor de 19.000 millones circulaban cada semestre en la ciudad por cuenta de estas actividades económicas. “Según lo que hemos estudiado, cada estudiante foráneo gastaba entre 800 y un millón cada mes” dijo secretario de TIC y Competitividad, Felipe Jaramillo.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES