Aún no se concreta fecha para prueba de carga de puente Hisgaura

El Invías y el Fondo Adaptación recibieron este miércoles por parte de la firma interventora Estudios Técnicos y Asesoría S.A. (ETA) el informe de verificación estructural de los diseños del puente Hisgaura, en San Andrés (Santander), obra en entredicho por las irregularidades que presenta en su estructura y la cuales se teme puedan poner en riesgo su estabilidad.

El puente elevado de 100 mil millones de pesos construida por la multinacional española Sacyr, presenta unas ondulaciones en las vigas que sostienen los tirantes, una deformación que le da un aspecto de acordeón.



De acuerdo con el Fondo, una vez recibido el documento, que incluye la nueva modelación de la estructura con las cargas y geometrías actuales, el análisis técnico realizado por la interventoría y el protocolo para la prueba de carga, "el Invías procederá a revisarlo y en caso de surgir inquietudes se desarrollarán las mesas de trabajo que sean necesarias con la interventoría para resolverlas".

Las conclusiones de dichas mesas se tendrán a más tardar el 29 de noviembre y se remitirán al contratista para que este presente el cronograma de la prueba de carga.



Según el Fondo Adaptación, "bajo las anteriores consideraciones se precisó que no se ha determinado una fecha para realizar la prueba de carga, pues ello dependerá del cumplimiento de las acciones anteriormente descritas".



En días anteriores Miguel Ángel Ordóñez, director de Ingeniería en Colombia de Sacyr, había señalado en entrevista exclusiva con EL TIEMPO que la prueba de carga se iniciará el 19 de noviembre.



“Llevamos más de cinco meses detrás de la ejecución de la prueba de carga y ya hemos informado a la interventoría que si no nos manifiestan por escrito que no la hagamos, vamos a proceder a hacerla”, indicó el directivo de la compañía, quien insistió que la seguridad y estabilidad del puente Hisgaura están absolutamente garantizadas.



