La idea que surgió desde el Ministerio de Transporte de incrementar las tarifas de los servicios de taxis como medida de choque contra el encarecimiento de la gasolina ha generado un clima de incertidumbre y malestar entre las administraciones locales y los conductores.

El Gobierno Nacional trabaja en la resolución que entregará las metodologías por utilizar para que las administraciones locales puedan decidir cómo aumentar las tarifas. Entre las variables para tener en cuenta se incluyen costos variables (combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento), fijos (garaje, impuestos, seguros) y de capital (rentabilidad). Pero serán las alcaldías las responsables de tomar la decisión final en mesas de concertación con el gremio.



El gremio de taxistas en Bogotá no está de acuerdo con poner tarifas diferenciales en la ciudad ni subir la tarifa mínima, que hoy está en 5.200 pesos. Según Hugo Ospina, líder de los taxistas, esto se debe a que “en Colombia el servicio público de pasajeros no puede trabajar como las aplicaciones”.



No obstante, los líderes del gremio afirman que el incremento del precio del combustible sí ha golpeado sus finanzas. “La gasolina viene lesionando los ingresos de los conductores, pues de lo que llevaba para el hogar debe cancelar el incremento”, dice Herminson Bermúdez, otro líder de los taxistas en Bogotá.

Respecto al proyecto de resolución, desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá manifestaron que dicho documento aún está en etapa de comentarios de la ciudadanía. Una vez se conozca la versión definitiva se harán los estudios y análisis.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, dijo que la capital del Valle viene sujeta a la regulación vigente de las tarifas para los 16.000 taxis registrados en la ciudad y que todo depende de las directrices del Gobierno. El funcionario afirmó que desde el año pasado se trabaja en un proceso de modificar tarifas de forma articulada con los prestadores de servicio, pero resalta que se deben tomar en cuenta los índices de inflación y estar alineadas al mercado.



Desde diciembre del año pasado entró en vigencia la última alza de los servicios de taxis en la ciudad y, según la alcaldía de Cali, no subía desde 2018. Ese aumento fue del 16 por ciento. La carrera mínima pasó de 4.800 a 5.400 pesos, que corresponde a un total de 47 unidades con recargo nocturno de 1.400 pesos.



En empresas de taxis, como TaxiExpress, señalan que subir las tarifas sería un buen incentivo, pero trabajadores indicaron que es necesario que existan verdaderos controles al transporte ‘pirata’ o irregular.

Imagen de referencia Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

De igual forma opinan en Medellín, donde dijeron desde la Alcaldía que hasta el momento no han recibido instrucciones del Gobierno para incrementar la tarifa.



“De expedirse una resolución del orden nacional u otro acto administrativo, la Secretaría de Movilidad de la ciudad deberá acogerse y presentarla en la mesa con el gremio taxista, para su conocimiento, sin lugar a modificaciones para el caso local”, explicaron voceros de la administración local.



Por otro lado, César Camilo Hernández, director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), contó que la próxima semana se va a tener una reunión para evaluar el alza de la tarifa de los taxis.

Apertura a ilegalidad



El gremio de conductores en el área metropolitana de Bucaramanga señaló que independiente de lo que elijan las autoridades en cuanto al alza de la tarifa de taxis, ellos seguirán cobrando la mínima, que está a 6.200 pesos, con el fin de evitar que los clientes opten por otro medio de transporte, como las plataformas digitales.



Lo que piden es que la tarifa del servicio se mantenga, pero que se congele la tarifa del precio de la gasolina a este sector.



Ariel Fernando Fuentes Prada, taxista, indicó que, aunque es favorable, se debe pensar en el cliente.



“Podemos mantener la tarifa, pero disminuir el recorrido en uno o dos metros y así no se siente el alza, al cliente le interesa el valor del servicio. Si se aumenta, cambia el servicio de taxi por coger un carro particular o de Uber o motopirata; eso sería una solución y lo otro hacer convenios para beneficiar al cliente y beneficiarnos nosotros”, dijo.

Taxis en Cartagena. Foto: Yomaira Grandett / CEET

La Asociación de Propietarios de Taxis de Antioquia (Asoprotan) dijo no estar de acuerdo con el incremento de las tarifas de los taxis propuesta por el Ministerio de Transporte. Su líder, Néstor Patiño, aseguró que las condiciones económicas no están dadas para ello.



“Esto abriría las puertas para que la ilegalidad se fortalezca. Los vehículos particulares trabajan con tarifas bajas y esto sería potenciarles a ellos la labor. Entre más altas las tarifas menos usuarios vamos a tener”, apuntó Patiño.



Y agregó que la solución a los altos precios del combustible está en fijar un valor diferencial de la gasolina para los taxis. “Tampoco estamos de acuerdo con la tarifa dinámica. Eso sería abrir las puertas a la legalización de los particulares. Nosotros nos caracterizamos por mantener una tarifa estable. No quiere decir que nosotros nos aprovechamos de las horas pico para hacer cobros desmesurados a las ciudades”, puntualizó el líder gremial.

Los taxistas de Barranquilla y su área metropolitana se han declarado en desacuerdo con el planteamiento de subir las tarifas de taxis. En Barranquilla y el área metropolitana circulan, aproximadamente, 15.000 vehículos tipo taxi con una tarifa mínima de 6.300 pesos.



El alcalde Jaime Pumarejo ha dejado claro en repetidas ocasiones que mientras no existan estudios técnicos –como los que ya se han realizado en su ciudad– no se decretará ningún aumento.



Destacó que estas medidas deben ser tomadas de acuerdo a las condiciones de cada ciudad o municipio.



Por otro lado, En la capital del país, los conductores de taxi manifestaron que esperan reunirse con la Alcaldía para procurar llegar a acuerdos o se tomarán otras decisiones.



No obstante, en Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla anunciaron que el próximo 9 de agosto estarán movilizándose ante los altos costos de la gasolina y el transporte ilegal, los dos problemas que más preocupan a los conductores del servicio público particular.



“Estaremos exigiendo al Gobierno que se ponga serio. Es inviable que paguemos el galón de gasolina a 13.000 pesos”, dijo desde Barranquilla el presidente de Sinditax, Orlinson Villa.

NACIÓN, ECONOMÍA y BOGOTÁ

EL TIEMPO

