Mayoría de alcaldes en las capitales apoyan extender cuarentena

Tras las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la posibilidad de extender la cuarentena para el país que ya superó la barrera de los 1.000 contagiados con covid-19, varios mandatarios locales han manifestado apoyar dicha iniciativa.

El alcalde de Cartagena, William Dau, respalda la posible extensión de la cuarentena ante la incertidumbre sobre el pico epidemiológico de la enfermedad en el país.



“Confío en que el Gobierno Nacional tome la decisión que más convenga al control del virus y si de aquí al 13 permanecen las condiciones, pues lo más seguro es que el toque de queda se prorrogue”, señaló Dau.



El mandatario de la capital de Bolívar agregó que en cuanto al turismo y al comercio, si se extiende el toque de queda, el aeropuerto y los puertos seguirán cerrados.

“Quédense en sus casa, acá ya hay cientos de contagiados por las calles, solo que no se han hecho la prueba, acá va a haber muertos si la gente no hace caso y se queda en su casa”, ha dicho Dau.



Por otro lado, para el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, aún es prematuro hablar de la extensión de una cuarentena, al asegurar que aún no se conocen los verdaderos efectos de la pandemia en el país.



“Las personas que salen positivas con coronavirus son por contagios que se dieron hace una o dos semanas, mientras se incuba y se da a conocer el resultado, es por eso que los resultados los conoceremos en una o dos semanas y de allí se ajustarán las medidas”.



El mandatario insistió en invitar a los barranquilleros a hacer caso quedándose en la casa y limitando la interacción social, que será la única forma de ir levantando las medidas poco a poco en los próximos meses, hasta volver a la normalidad.



Citó como ejemplo países que sin cuarentena han evitado la propagación del coronavirus de manera masiva, mejor que otros países que usaron la medida de confinamiento. “Hagamos en estas tres semanas y luego evaluemos qué va a pasar”.



A su turno, la gobernadora del Atlántico, Elsa Margarita Noguera, precisó que toca esperar los resultados de la segunda semana de cuarentena antes de tomar decisiones.



“Sin embargo, no debemos descartar esa posibilidad, ya que está demostrado que los países que fueron más estrictos con el aislamiento social superaron la emergencia de mejor manera y tuvieron menos muertes por el virus”, subrayó Noguera.

Otras medidas

En Bucaramanga se están preparando para que la cuarentena que se está desarrollando en el país se extienda, hecho que Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de la capital santandereana, cataloga como positivo para enfrentar el coronavirus.



“Colombia ha entrado en la fase de mitigación del virus. Eso implica qué es ahora cuando más nos debemos cuidar luego vemos con buenos ojos la extensión de la cuarentena en función a proteger la vida de los bumangueses”, indicó.



El mandatario anunció un paquete de medidas económicas con una duración de seis meses, teniendo en cuenta que la extensión de esta cuarentena podría impactar a los ciudadanos por ese tiempo.



“Para nosotros la vida de los 580.000 bumangueses es sagrada. Tomaremos decisiones con base en eso. Si es necesario extender la cuarentena, revisaremos con todo el equipo el tema y tomaremos la decisión más acertada y que beneficie a los bumangueses”, dijo.



Sin embargo, fue enfático en afirmar que no se tomarán decisiones apresuradas, “Hay que estudiar en detalle cómo estamos acá en Bucaramanga en términos de prevención, si las cifras no aumentan, todo eso influye en la decisión que tomemos. Pero repito, de ser necesario y con el fin de salvaguardar la vida de todos los Bumangueses y Santandereanos, lo haremos. La vida es Sagrada”.



A su vez, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que está preocupado, pues espera resultado de 800 pruebas para saber cómo enfrentar el virus.



Contempla la posibilidad de que la cuarentena se extienda por tres meses, como lo propuso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



“Si no tenemos los exámenes para cercar el brote nos toca hacer lo que dice Claudia López, tres meses de aislamiento total”, dijo Ospina.

Por último, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no se atrevió a opinar sobre si se debería o no extender la cuarentena.



“Está temprano en Medellín para saberlo porque como por ahora hemos contenido muy bien la pandemia y hemos cerrado efectivamente el círculo epidemiológico de los casos, se podría decir que estamos en una etapa muy temprana para pensar en esa alternativa, a diferencia de otras ciudades que están en una etapa más avanzada del virus”, opinó el mandatario local.



Sin embargo, los planes y las acciones que está tomando son pensando en escenarios más allá del 13 de abril y preparándose para el peor escenario del virus, del que aún queda enfrentar el reto más grande.



Quintero contó que si las personas más vulnerables cuentan con techo, comida y un sistema de salud preparado, se tiene un gran terreno abonado para hacerle frente a la pandemia y a la cuarentena, que podría extenderse.



“Hemos dado 220.000 mercados, que beneficiaron en promedio a un millón de personas. Y daremos otros 220.000 más. Hay quienes dicen que es muy poco y es cierto, es un pequeño aporte que estamos haciendo, pero adicionalmente estamos preparando una ronda de mercados más grandes en caso de que haya una cuarentena más grande. Esperamos no tener que llegar allá, pero nos estamos preparando para ese escenario”, puntualizó el alcalde.

