Con el inicio de la temporada de vacaciones, Santa Marta se ve invadida por un gran número de visitantes. Sin embargo, este aumento en la afluencia turística también da lugar a un incremento en las estafas relacionadas con los productos y servicios ofrecidos especialmente en las playas.



Ante esta problemática, las autoridades locales y las Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno han unido fuerzas en un trabajo conjunto para combatir la piratería y la presencia de vendedores informales que se aprovechan de los visitantes.

El objetivo es garantizar un destino turístico de calidad. Foto: Roger Urieles

Se promueve una elección por parte de los turistas basada en la calidad del servicio, FACEBOOK

Marcelino K'david Rada, director del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta (Indetur), destacó la importancia de la prevención tanto por parte de los turistas como de las autoridades locales, con el objetivo de garantizar un destino turístico de calidad.



"En estos días, se están llevando a cabo constantes controles para verificar el cumplimiento de la documentación por parte de los proveedores de servicios turísticos. Esto asegura que no solo estén operando dentro del marco normativo nacional, sino que también se refleje en la calidad del servicio ofrecido a nuestros visitantes", manifestó el funcionario.



Un ejemplo de esta iniciativa es la autorregulación de los proveedores de servicios turísticos en Playa Blanca, una playa insignia que ha establecido precios únicos para cada servicio.



"De esta manera se pone fin a la guerra de precios, y realmente se promueve una elección por parte de los turistas basada en la calidad del servicio, como debería ser", afirmó el representante del Indetur.



Entre las recomendaciones que se brindan a los visitantes se encuentra la de acudir siempre a los puntos de venta de servicios autorizados, evitando realizar compras en la calle. En caso de recibir ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, se insta a los turistas a dudar e informarse con la Policía de Turismo.



"No caiga en la trampa, no arruine sus vacaciones ni ponga en peligro su vida y la de su familia", expresó Marcelina K’david.



"Durante toda esta temporada de vacaciones, continuaremos llevando a cabo nuestras rutas de verificación y trabajaremos en conjunto con la Policía de Turismo para sancionar, de ser necesario, a aquellos que infrinjan la ley", agregó el director de Indetur.

¡Ojo con los tours marítimos piratas!

Es importante destacar que una de las prácticas más peligrosas que realizan los turistas es contratar tours marítimos a playas lejanas a través de agencias piratas que no brindan ninguna seguridad ni garantía.



Durante las vacaciones del pasado mes de marzo, dos turistas perdieron la vida por ahogamiento mientras se desplazaban en una lancha contratada de manera informal, la cual carecía de los permisos y las condiciones necesarias para llevar a cabo dicho recorrido.



Además, una decena de turistas nacionales y extranjeros que habían adquirido paquetes turísticos con vendedores en la calle sufrieron un gran susto cuando la embarcación volcó.



En esa misma temporada alta, se dio a conocer un caso en el cual otros turistas quedaron a la deriva en una lancha debido a la falta de combustible.



Además, se volvieron virales videos en los que se mostraba a visitantes y lancheros enfrentándose físicamente con puños, palos y piedras debido a disputas por cobros excesivos en el transporte en lancha.



Asimismo, durante ese período de alta temporada, se reportaron casos de turistas que alquilaban apartamentos de forma informal y, al llegar a Santa Marta, descubrieron que, a pesar de haber realizado pagos por adelantado, no tenían ninguna reserva.

Se esperan más de 300 mil turistas en la ciudad

Cotelco ha señalado que las expectativas para esta temporada de vacaciones en Santa Marta son altas. Foto: Roger Urieles

La Asociación Hotelera de Colombia capítulo Magdalena (Cotelco) ha señalado que las expectativas para esta temporada de vacaciones en Santa Marta son altas, con la llegada estimada de alrededor de 355,000 turistas por vía aérea y terrestre hasta mediados del mes de julio.



Sin embargo, los desafíos para la ciudad radican en garantizar servicios básicos como agua potable, controlar los desbordamientos de alcantarillas, frenar los robos y evitar los cobros excesivos y las estafas tanto a los residentes como a los visitantes.



Las autoridades están implementando medidas para abordar esta situación, llevando a cabo inspecciones y verificaciones periódicas, en colaboración con la Policía de Turismo, con el objetivo de sancionar a aquellos que incumplan la ley y brindar seguridad y confianza a los turistas.

