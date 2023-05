El fenómeno de El Niño ya está causando preocupación tanto en las autoridades nacionales como en las comunidades. El aumento de las temperaturas en gran parte del país, que se podría exacerbar con la llegada de este fenómeno natural, naturalmente asociado a la sequía, ya está siendo advertido por los expertos, sobre todo por la producción energética.



Incluso, el Presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó su preocupación por las consecuencias de El Niño. El jefe de Estado dijo que no se tiene certeza de cómo sería y calificó de "urgente" ponerle la lupa al tema.

"No sabemos su magnitud, si durará tres meses, cinco, quince o un año y medio. Esos escenarios en el tiempo son cada vez más difíciles, tenemos que tener alternativas, no digo que sepamos qué hacer con exactitud, sino prepararnos hasta en los escenarios más difíciles", afirmó.



Y ante una eventual sequía, dependiendo la agresividad y duración de El Niño, son las hidroeléctricas del país, que aportan el 68 por ciento aproximadamente de la energía que consume, las que podrían resultar más afectadas en su producción de electricidad, a la vez que la demanda aumentaría, como ya está sucediendo en departamentos de la costa Caribe como Magdalena, donde ya hay racionamientos de tres horas dos veces a la semana por el alto consumo.



Facebook Twitter Linkedin

El lago Calima, ubicado en Valle del Cauca, durante una etapa de sequía en 2016. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO.

Los pronósticos del Instituto Internacional de Investigaciones para el Clima y la Sociedad (IRI) más recientes indican que es probable que El Niño se forme durante la temporada de mayo-julio y que persista hasta el invierno, incluso expertos aseguran que ya se está gestando.

“La combinación del tercer evento pronosticado de vientos del oeste a mediados-tarde mayo, y niveles altos de contenido calórico sobre el promedio, significa que potencialmente ocurrirá El Niño significativo”, señalan desde la entidad, y agregan que la probabilidad de El Niño fuerte es de un 55 %, frente a un 80 % de que sea moderado.



Además, el fenómeno de El Niño podría extenderse, según cálculos actuales, hasta finales de 2023.



Entonces, al aumentar la temperatura y bajar la frecuencia y cantidad de las lluvias, los ríos del país verán disminuir sus caudales y los embalses tendrían una menor reposición de agua y por ende disminuiría la participación de la generación hidráulica de energía. Sin embargo, ante ese panorama entraría a suplir la demanda energética la generación termoeléctrica.



Facebook Twitter Linkedin

Las dos primeras unidades de generación de la Central Ituango ya producen energía para el país. Foto: EPM

Así lo explica Jairo Espinosa, director Científico Energética 2030 y Profesor Titular de la Universidad Nacional.



“Es difícil analizar los impactos sin pensar en la duración. Los últimos periodos no hemos tenido problemas, incluso con el accidente de Guatapé, que llegó en muy mal momento. En ese momento el gobierno impulsó "apagar paga". Pero en este momento hay suficiente capacidad combinada para producir energía. Ya tendría que darse un escenario de una sequía muy prolongada”, señala el ingeniero.



Además, agrega que en general no hay dos periodos fuertes de El niño seguidos. “Los dos últimos estuvieron separados 14 años y hace apenas 6 años del último. En este periodo se espera la entrada en operación de más unidades de Hidroituango, al tiempo que hay respaldo térmico suficientes, y también están entrando pequeños proyectos de autogeneración”, acota Espinosa, y asegura que de momento no hay crisis.



Asimismo, desde Hidroituango ya señalaron que el panorama es esperanzador, pues con la entrada en operación de las dos turbinas que ya tienen y la tercera que operará para el mes de noviembre sí habrá capacidad pese a que los caudales bajen de nivel.



Facebook Twitter Linkedin

Represa El Prado, en Tolima. Foto: Gobernación de Tolima

No obstante, el uso de la energía termoeléctrica tiene costos extras en Colombia, pues se depende de combustibles fósiles para su generación, pues el país no tiene reactores nucleares para producir esta energía con uranio 235. Entonces, en el país se utiliza, por ejemplo, el gas.

“Siempre que se genera con combustibles es más caro que hidráulico, en tanto que se depende de los precios de los combustibles, que son volátiles; siendo el petróleo muy volátil y el gas más estable en precios”, puntualiza el ingeniero.



Pero en dicha situación el impacto no sería tan devastador como se podría pensar ahora, pues las proyecciones indican que el precio del gas viene a la baja 25 puntos porcentuales desde junio de 2021, al tiempo que la inflación mundial bajaría en la medida que se estabilice el conflicto entre Rusia y Ucrania.



“Además, la inflación a nivel mundial y de país parece estar cambiando la tendencia. Y de paso la tendencia alcista del dólar ya pasó. En conclusión, decir que el panorama ahora es desalentador sería equivocado y hasta irresponsable. Por ahora, El Niño no es un problema, porque ni siquiera ha llegado”, concluye Espinosa.



Por su parte, durante el congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), que se realizó la semana pasada, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que el país “estaría preparado para enfrentar un fenómeno de El Niño”.



La Ministra aseguró que las reservas hídricas en Colombia son hoy en día de 10 puntos más que las que existían cuando se presentó el fenómeno del 2015 y de 17 puntos más si se compara con El Niño que afrontó el país en 2010.

Facebook Twitter Linkedin

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Foto: iStock y EL TIEMPO

“La capacidad de generación hidráulica es de 12,54GW, la térmica es de 6,06GW y las plantas eólicas y solares hoy generan 0,40GW”, detalló la Ministra.



Además, la jefe de cartera indicó que hay proyectos de generación renovable en la matriz energética, lo que diversifica las fuentes de energía, que los embalses están en su punto más alto de los últimos 20 años y que en los últimos 17 años el sistema ha recibido 68,3 billones de pesos por el cargo de confiabilidad por lo que, en caso de ser necesarias, las termoeléctricas deberían estar listas para funcionar.

Fenómeno de El Niño será un problema más grave en el futuro



El anterior ciclo de El Niño (2014-2015) contribuyó a que un año después, en 2016, las temperaturas del planeta fuesen las más elevadas desde que se tienen registros, por lo que en esta ocasión también podría causar sus peores efectos con cierto retraso, por lo que la OMM prevé que lleguen en 2024.

Facebook Twitter Linkedin

Hidroeléctrica El Guavio. Foto: Enel Colombia

Por su parte, Santiago Duque, profesor del Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales del Instituto Amazónico de Investigaciones de la Universidad Nacional, señala que la gravedad del niño se debe a la pérdida de ecosistemas, en especial los bosques que acompañan las cuencas de los ríos.

“Una cuenca en buen estado de conservación tiene grandes cinturones de bosques de galerías, pero en Colombia han ido siendo eliminados o transformados, por lo que las cuencas han perdido el equilibrio en su sistema para manejar los cambios naturales anuales e interanuales de las lluvias, como pasa con los fenómenos de El Niño y La Niña”, explica el profesor Duque.



Entonces, asegura el experto, cada año que siga pasando, mientras no se enfrente la restauración de los bosques que acompañan a los ríos, van a ser más graves y significativos los efectos de El Niño, con reducciones más severas de los caudales.



“Estos fenómenos se seguirán presentando y los sentiremos cada vez más fuertes, pero no por el fenómeno en sí, a no ser que sea atípicamente fuerte, sino porque nuestros ecosistemas ya no están, y los bosques -que guardan buena parte del agua en su biomasa- ya no podrán cumplir su función natural”, precisa el experto.



Facebook Twitter Linkedin

La central termoeléctrica Zona Franca Celsia tiene una capacidad de 610 megavatios, la cuarta parte de lo que tendrá Hidroituango. Foto: Cortesía Celsia

Por ende, a futuro y de seguir sin soluciones a largo plazo; sí podrían presentarse las crisis en los embalses.

“En el futuro, no importando la magnitud del fenómeno, esperando que no sea muy grave y no sea muy prolongado, va a generar disminución en los volúmenes de embalsamiento y puede llegar a generar problemas en la producción de energía hidroeléctrica y podría llegarse a pensar en en controles de gasto de uso de energía por la población colombiana. Eso es una realidad que tenemos que reconocer que cada fenómeno va a ser cada vez más fuerte”, señala Duque.



Además, el ingeniero señala que ese plan de restauración de los ecosistemas, que sería la solución o forma de protección definitiva ante estos fenómenos, debe ser asumida por todos los gobiernos próximos, pues es algo que toma décadas.



“La Presidencia actual plantea un plan de desarrollo acordado al agua, esperemos que eso sea un punto de arranque a un proceso de décadas. Lo que se nos viene a Colombia es restaurar ecosistémicamente, y eso no lo logra un presidente o dos o tres; es una política a largo plazo, y cuando hablo a largo plazo es de 50 a 100 años”, concluye el doctor Duque.



Pero en caso de una eventual sequía, Duque plantea otro problema con las hidroeléctricas que el gobierno debería tener en cuenta y hacer los ajustes.

¿Cuándo se debe priorizar dejar abrir las presas y que pase el agua?



Si los caudales de los ríos y embalses disminuyen mucho y el derecho al agua de las comunidades se ve vulnerado, las represas deben dejar pasar el agua para que las comunidades río abajo se abastezcan y para que también los ecosistemas se mantengan. Sin embargo, Duque hace una crítica a la norma actual en ese sentido pues favorece más la producción energética que los suministros de las comunidades aledañas a las hidroeléctricas.



Facebook Twitter Linkedin

Meteorólogos advierten de un fenómeno de El Niño prolongado. Foto: Archivo El Tiempo

Duque señala que suele primar el negocio de la energía, entonces se olvidan en muchas ocasiones de las comunidades aguas abajo de los embalses y el problema está en que la norma del caudal ecológico es estándar, pero los caudales de los ríos no.

“El caudal ecológico debería tener un rango. Si un río tiene en los niveles de meses de lluvia caudales de 1.000 metros cúbicos por segundo y en los meses de verano 200 metros cúbicos por segundo, la norma da un solo valor, y es el más bajo”, señala el ingeniero.



Entonces, ante una eventual sequía, las presas sí abrirán sus compuertas de acuerdo a los estipulado sobre los caudales en el Decreto 1541 de 1978, en el cual se establecen los usos prioritarios y restricciones, garantizando las protecciones de unos caudales mínimos garantizados y calculados para cada concesión.



La ocasión reciente más llamativa de este tipo ocurrió cuando bajó de 2 metros a 42 centímetros el caudal del río Cauca por la combinación entre una temporada de sequía y el cierre de las compuertas de Hidroituango.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO

Een Twitter: @Duván_AD