Aumentan medida sanitaria en la Terminal de Transporte de Bucaramanga

Las medidas sanitarias en la Terminal de Transportes de Bucaramanga se han intensificado de forma considerable para evitar la propagación del Covid-19 en la ciudad.

En los pasillos principales de la Terminal se encuentran puntos de desinfección de manos con gel antibacterial. De igual manera, en las zonas de abordaje a los buses los pasajeros deben desinfectarse las manos con alcohol en espray dispuesto en cada una de las estaciones.



“Estamos en el proceso de instalar baños portátiles en cada módulo de abordaje para que la gente se pueda lavar las manos con jabón de forma más rápida”, asegura el Ingeniero Néstor Eduardo Gómez, jefe de Seguridad Operativo de la Terminal de Transportes de Bucaramanga.



En cuanto a la desinfección de los buses, Gómez asegura que “todos los buses pasan por un proceso de desinfección antes de salir de la terminal”. Así mismo, los viajeros que llegan de otros municipios y departamentos pasan obligatoriamente por un “embudo que los lleva a lavarse las manos, tomarse la temperatura y llenar una encuesta”, afirma el Gómez.

Medida tardías

Mauricio Atuesta, gerente de Copetran, una de las empresas con la flota de buses más extensa en el territorio nacional, hizo notar su indignación ante, según él, las demoras por parte del Gobierno Nacional en decretar medidas que restringieran la circulación de los ciudadanos. “Ya permitieron que este virus se extendiera y esto nos ha afectado profundamente en el tema social más que en el económico porque mis conductores están expuestos todo el tiempo a contaminarse”, denunció Atuesta.



El Gerente también aseguró que el flujo de pasajeros ha aumentado de manera considerable desde las principales capitales hacia la Costa del país. “Los estudiantes y personas que trabajan en las ciudades están regresando a sus pueblos”. Sin embargo, Atuesta asegura que esto no durará mucho, y que en menos de una semana podrían perder el 80% de pasajeros.



Atuesta también denunció que no se tiene una respuesta rápida desde el Ministerio de Salud para atender posibles casos de coronavirus en el país. “Uno llama y no contestan, y si contestan lo ponen a esperar, pero no vienen”, concluyó.

