En Bucaramanga aumentan los donantes voluntarios de órganos

La Fundación Cardiovascular de Colombia destacó que en esta región ha aumentado significativamente el número de donantes de órganos, de tal forma que, aunque en el país hay cerca de 2.500 personas esperando un transplante, este año en Bucaramanga ya se han presentado 50 donantes, cifra mayor a los años anteriores, que aunque sigue siendo ínfima, se espera aumente para satisfacer las necesidades existentes.

Los médicos y quienes reciben un trasplante están convencidos de que la donación de órganos es el mayor acto de amor y solidaridad que un ser humano puede hacer por el otro. Y tal vez no se equivocan, porque de un órgano depende la vida de quien lo recibe.



Sin embargo, aún hay personas que no tienen en sus planes donar por múltiples creencias, lo que conlleva a que la donación esté muy por debajo de la demanda de órganos que hay en el país, unas 2.500 personas en espera.

Pero el panorama de hoy comparado con dos años atrás ha cambiado de manera significativa. Según Laura Marcela Hernández, médico coordinadora de donación y trasplante de órganos y tejidos de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), la tasa de negativas de donación era del 55 %,es decir, 6 de cada 10 personas decía que no.



“Ahora la negativa se bajó al 25 %. En 2016 en Santander hubo tan solo 16 donantes y con eso no alcanzábamos a cubrir ni el 10 % de la demanda, pero en el 2017 ya hubo 44 y en lo corrido del 2018 ya vamos en casi 50”, precisó la coordinadora.

Para Fernando Andrés Quintero, médico coordinador de trasplantes de la FCV, la donación es un acto de solidaridad y es la única forma de que quienes están a la espera de un órgano puedan tenerlo y desarrollar una vida normal.



Quintero agregó que con la ley de donación la gente cree que se le obliga a hacerlo pero no es así, “lo que pasa es que si usted no quiere ser donante debe expresarlo por escrito y si no lo hace quiere decir que se pueden usar los órganos de esa persona”, explicó Quintero.



BUCARAMANGA