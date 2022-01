En Cesar se siguen incrementando las personas contagiadas por covid-19.

​

Durante las últimas semanas epidemiológicas, se ha registrado un pico entre 400 y 500 casos diarios, notificados a la Secretaría de Salud Departamental.



De acuerdo con las estadísticas entregadas por esta sectorial, Valledupar sigue liderando la lista de contagios en esta zona del país, con un total de 67.515 casos, de los cuales 674 son activos.



Casos de contagios seguirán aumentando

Desde el pasado lunes se han reportado 1.519 nuevos casos.



Una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias, ya que también se ha incrementado el porcentaje de ocupación de camas UCI: el año anterior cerró con un 24 por ciento, hoy la cifra repuntó en un 36 por ciento.



Expertos en salud de esta región, sostienen que los casos de contagios seguirán aumentando, supuestamente, por la circulación de la variante ómicrom en este territorio.



“Las muestras enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS), aún no reflejan que tengamos casos de ómicrom. Tampoco las pruebas realizadas en el laboratorio de salud departamental. Sin embargo, la dinámica de esta curva, podría obedecer a la circulación de esta variante”, explicó María Teresa Garcés, Coordinadora de Vigilancia en Salud Pública.

Avanza vacunación

Frente a este panorama, las sectoriales de salud siguen avanzando en el plan de vacunación. Hasta la fecha se han administrado 661.314 dosis: primera, segunda y tercera dosis, consolidando una cobertura del 74.3 por ciento.



Se refuerza el cronograma de vacunación en la población estudiantil, tanto en el casco urbano y rural de la capital del Cesar, para garantizar el regreso a clases presenciales, durante los próximos días.



Una situación que también preocupa a las directivas de salud, dado que de 70 mil niños que se aplicaron las primeras dosis de vacunas en Valledupar, solo 19 mil tienen la segunda dosis.



“Hacemos un llamado a los padres de familia para que respalden a sus hijos con el esquema completo de vacunación para que puedan retornar a sus colegios. Que reconozcan la importancia de su desarrollo integral”, enfatizó Nelvis Judy Ann Pulido, secretaria encargada de salud municipal.

No realizarán eventos

Ante los indicadores de covid-19 de las últimas semanas, las autoridades de salud continúan recomendando la no realización de eventos masivos en el departamento, ya que el incremento de positividad podría ascender notablemente con ello, aumentarían los casos de urgencia y hospitalización.



“El reciente festival vallenato generó un desgaste institucional, talento humano, logística y procesos. Sin embargo, ya se están contemplando la realización de otros eventos en la ciudad, por lo que sugerimos mejor no realizarlos. Es una decisión que finalmente nosotros no podemos tomar”, dijo una fuente de salud.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

