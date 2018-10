Aumenta tensión por desaparición de dos niños en Minca

Un ambiente de tensión se siente en el Corregimiento de Minca, en Santa Marta. La desaparición de dos menores en la zona, mantienen alarmados a sus habitantes, quienes temen que se registren nuevas situaciones que pongan en riesgo la seguridad de sus hijos.

Sobre el paradero del segundo niño desaparecido Alit David Sánchez Maldonado, al igual que de Alberto Cardona Sanguino, no se sabe nada. La hipótesis de un rapto de ambos cobra fuerza ante los resultados infructuosos de búsqueda que adelantan más de 300 unidades especializadas en rescate por toda la zona rural.



En las últimas horas, una mujer que señalaban como sospechosa de haberse llevado al menor de 2 años de su casa, por poco es linchada. La intervención de la Policía, Ejército e inclusive de los mismo papás evitaron que una turba que clamaba justicia atentara contra su integridad física.



El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Berdugo, descartó que la persona tuviera alguna relación con la desaparición de Alit David y explicó que se trató de una confusión, pues esta aseguraba que sabía donde estaba el niño, por supuestas fuerzas espirituales que así se lo indicaban.

Yo sé que está bien, no cayó al rió, alguien lo tiene y pronto lo vamos a saber FACEBOOK

TWITTER

"El pueblo se encuentra tensionado, así que cualquier rumor de inmediato moviliza masivamente a la comunidad, en este caso, por poco se desata una alteración del orden público, debido a que una mujer dedicada a la hechicería habló de un supuesto sitio exacto donde permanecía el bebé perdido", precisó el alto oficial.



Alit Sánchez, papá agradeció el apoyo recibido por sus vecinos y autoridades. Insiste en que su hijo está vivo y que si se mantienen las operaciones en Minca, pronto aparecerá.



"Yo sé que está bien, no cayó al rió, alguien lo tiene y pronto lo vamos a saber", manifiesta en medio de su optimismo.



El mayor Eduardo Vélez, manifestó que la busqueda continuará este martes principalmente en la zona del río. "Todavía no se descarta que haya caído al río, pero con el paso de las horas de no encontrar el cuerpo en las exploraciones, tomaría mayor relevancia la posibilidad de que el niño haya sido sacado de su casa por algún desconocido", sostuvo.

Unos 300 hombres del Ejército y la Policía continúan con la búsqueda del niño. Foto: Roger Urieles

La extraña desaparición de menores en Minca, motivó también a una marcha de la que participaron transportadores, comerciantes, estudiantes de colegio y miembros de la población. El clamor de todos es que al corregimiento de Santa Marta vuelva la tranquilidad que se ha perdido con los últimos hechos de inseguridad.



"Hace unos años Minca no era así, aquí vivíamos tranquilos y felices, ahora permanecemos con miedo y a la expectativa de que algo malo pueda suceder", expresó el padre Ismael Torres, párroco de la iglesia de la zona.



Al conocerse que el presidente de la República Iván Duque estará en los próximos días en la ciudad de Santa Marta, la comunidad ha solicitado su presencia en el corregimiento para que conozca de manera directa la problemática.