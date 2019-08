Los audios filtrados que pusieron en jaque al alcalde Santa Marta

Unos audios de llamadas que se filtraron y fueron publicados en redes sociales, tienen nuevamente en problemas al Alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, a quien se le escucha hablando con el candidato a la Gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, sobre la manera como se vienen colocando los programas y proyectos distritales al servicio y favorecimiento de una campaña política.

Aunque no se puede establecer la fecha exacta de dichas grabaciones telefónicas, lo que si queda claro son el llamado de atención y las órdenes directas que imparte Caicedo Omar sobre el mandatario Martínez, a quien le pide exigirle a su equipo de funcionarios mayor gestión para movilizar líderes y comunidades con el fin de beneficiar el trabajo político que desarrollan en Santa Marta y el Magdalena.

Audios filtrados Conversación entre Rafael Martínez y Carlos Caicedo. El audio embebido no es soportado





El hoy candidato a la Gobernación del Magdalena deja ver su preocupación porque a su parecer ha perdido fuerza en Santa Marta, donde indica que “estos Cotes ya están metidos en los barrios con el tema de Vargas, yo ya no sé qué más hacer. No es mi tema solo de firmas, pues están cogiendo terreno en escenario donde ya tú eres alcalde, es lo que yo quisiera que tú entendieras”.

Frente a los cuestionamientos de Caicedo Omar, el alcalde Rafael Martínez reconoce que hay que hacer algunos ajustes para mejorar los resultados y reorganizar estrategias tendientes a favorecer los proyectos políticos de la colectividad.



“Ese panorama lo sentimos el otro día. Ellos lo van a seguir haciendo, de hecho tengo fotos donde evidentemente están tratando de empoderar a ciertos líderes, porque gran parte de la gente está con nosotros”, indicó Martínez.

Audios filtrados Conversación entre Rafael Martínez y Carlos Caicedo. El audio embebido no es soportado



Para lograr el fortalecimiento de su estructura, por lo menos en Santa Marta, ambos se refieren a la utilización de los distintos programas de la Alcaldía, como los comités barriales, la escuela de liderazgo, Mi Calle, las escuelas de deporte y culturales y los programas de infraestructura, entre otros.



“Es terrible lo que está pasando, me tiene asustado el tema de verdad, porque yo en el pueblo no encuentro fuerzas. Qué vergüenza llevarme yo un candidato al Senado y me reciben 4 y 5 gatos”, agrega Caicedo quien le exige a Martínez reactivar algunos programas barriales y convocar urgente una reunión para “organizar el trabajo social y político en Santa Marta, dentro de eso, para la recolección y lo que viene”.

En los audios se escucha, además, a Caicedo dirigirse con improperios y calificativos a funcionarios del gabinete distrital y líderes, entre ellos, el gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, a las Secretarias de Cultura y Seguridad, al Director de Indeportes y al de la Red de Parques, entre otros, a quienes tilda de “gorda”, “estúpido” y “politiquero”.



Por el contexto del dialogo, todo parece indicar que la llamada filtrada entre Rafael Martínez y Carlos Caicedo se dio en el marco de las pasadas elecciones del Congreso, que se llevaron a cabo el 11 de marzo de 2018.

Alcalde interpuso denuncia

El alcalde Rafael Martínez, frente a la supuesta conversación con Carlos Caicedo, no se ha pronunciado públicamente, sin embargo, en sus redes sociales dio a conocer una denuncia que interpuso ante la Fiscalía en la que exige al Fiscal General de la Nación investigar la procedencia de esos audios y su veracidad.



“Pido a su despacho para solicitar se investigué la publicación de unos audios que se presentan como una presunta conversación entre mi persona y el Doctor Carlos Caicedo Omar sin que se definan características de modo, tiempo y lugar de la supuesta conversación pero que en principio se presentan como unas interceptaciones a mis comunicaciones sin que igualmente se definan el origen de estas”, dice uno de los apartes del documento.



Añadió que; “Igualmente no es claro si efectivamente corresponden a las voces de mí persona y la de Carlos Caicedo Omar y si guardan total coherencia y consecuencia temporal o por si el contrario son un montaje resultado de una manipulación electrónica o de ingeniería digital”.

'Son audios manipulados': Caicedo

El exalcalde de Santa Marta y ahora candidato a la Gobernación, Carlos Eduardo Caicedo Omar, se refirió al escándalo que se ha generado a través de un comunicado de prensa en el que precisó que “dichos audios manipulados salen en momentos en que empezamos la campaña a la Gobernación luego de haber efectuado la inscripción con el respaldo de firmas que intentaron sabotear nuestros opositores”.

Caicedo Omar insiste en que el contenido de las conversaciones no corresponde a la realidad e insistió en que “se equivocan si creen que nos detendrán con acciones tan bajas. A más chuzadas, montajes y ataques, más propuestas. Lo hacen porque están asustados y saben que el pueblo cada día se suma más a la fuerza del cambio”.



Finalmente, el candidato a la Gobernación dijo que formulará una denuncia penal por interceptación ilegal de comunicaciones; fraude procesal al liberar una prueba como si esta hubiese sido recaudada por un organismo judicial mediante orden legal y fraude procesal y falsedad en documento público.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA