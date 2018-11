Exconcejal de Huila llevó ante la JEP las cadenas de su secuestro

Armando Acuña, dirigente político y expresidente del Concejo de Garzón, en Huila, llevó este miércoles a la audiencia ante la JEP, que se realizó en Neiva, los símbolos de su secuestro: un par de cadenas a las que estuvo atado por las Farc durante 22 meses.

En una sesión del Concejo de Garzón en mayo de 2009, guerrilleros de la columna Teofilo Forero, de las Farc, se lo llevaron y durante el cautiverio permaneció atado al cuello por un par de cadenas.

"Todo allá era inhumano, estar con cadenas y amarrado a un palo, es muy humillante", afirmó Acuña y agregó que "cuando colocaron las cadenas, uno deja de comer, dormir y llorar hasta que uno se va habituando a eso".

Señaló que "cuento todo este sufrimiento no por masoquismo, sino porque muchos no lo saben, y quieren la guerra como si fuera un partido de fútbol".



Pidió que la guerra no se repita en Colombia y se preguntó: ¿50 años de guerra sirvieron para algo?



A las audiencias de la JEP en Neiva también asistió la ex congresista Gloria Polanco, viuda del ex gobernador Jaime Lozada quien fue asesinado en 2005 por no pagarle a la guerrilla la liberación de dos de sus hijos secuestrados junto a su madre.

Gloria Polanco fue secuestrada el 26 de julio del 2001. Foto: Cortesía

"Si el infierno existe, yo estuve más allá, estuve en un campo de concentración", dijo Polanco que fue secuestrada el 26 de julio de 2001 cuando un comando de las Farc se la llevó, junto a otras 13 personas, del edificio Miraflores, en Neiva.





"Es doloroso recordar todo esto, pero permanecíamos encerrados, hacinados, y para ir al baño tocaba en canecas, delante de todos los que estaban ahí", aseguró. Gloria Polanco.



