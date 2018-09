Fiscalía presentará nuevas pruebas contra 'La Madame' en Cartagena

Liliana del Carmen Campos Puello, señalada por la Fiscalía como 'La Madame', se enfrenta este martes de nuevo ante la justicia en Cartagena, en una audiencia en la cual la Fiscalía buscará legalizar nuevo material probatorio ante los jueces de control de garantías, dentro de las investigaciones de la operación 'Vesta' contra las redes de explotación sexual en la ciudad que dejó 18 capturados a finales del pasado mes de julio.



La mujer es señalada por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de ser la mayor proxeneta de la ciudad enfrenta los delitos de concierto para delinquir, inducción a la prostitución y trata de personas.



No obstante, cabe recordar que durante las audiencias preliminares la mujer no se allanó a los cargos.

En diálogo con EL TIEMPO, el abogado de la defensa señaló que este martes buscará descartar una de las pruebas claves dentro del proceso. Se trata de un celular que le fue incautado al esposo de la procesada.

“La Fiscalía aún no ha presentado material probatorio contundente para comprobar los delitos imputados”, dijo el abogado Gerónimo Escobar.



La juez que había dictado la medida de aseguramiento intramural contra Campos Puello explicó que pese a ser la prostitución un oficio de libre escogencia y no penalizado por la ley colombiana, sí es delito cuando se realiza con fines de explotación.



Alias ‘la madame’ , según la Fiscalía, había arrendado dos casas en los exclusivos barrios de Manga y Crespo en los cueles sub arrendó habitaciones a cientos de jóvenes venidas de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla y otras ciudades, cuyo único fin en Cartagena era la prostitución con extranjeros.



No obstante, era ‘la madame’ quien les pagaba en pesos colombianos por los servicios sexuales que prestaban a extranjeros que a su vez le pagaban a ella gruesas sumas de dinero en dólares.La Fiscalía General de la Nación no cuenta con una sola prueba que comprometa a esta mujer con la explotación sexual de menores de edad.

Congreso sesionó en Cartagena contra la explotación sexual

La sala de Derechos Humanos del Congreso de la Republica sesionó en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena para tratar temas que golpean a la ciudad como explotación sexual infantil, trata de personas e inducción a la prostitución.



Según la senadora Daira Galvis, estos delitos degradan de tal manera la dignidad que son claramente una violación de los derechos humanos.



"El turismo sexual no existe. Estamos ante delitos abominables como la depredación de niños y niñas o la inducción a la prostitución, y la trata de personas que marcan el destino de los niños y jóvenes y en general el destino de una sociedad", señaló la senadora Daira Galvis, quien hizo un repaso por los hechos más delicados desde el año 2014, cuando, según las autoridades, se disparó el proxenetismos en la ciudad por medio de fiestas y el uso de redes sociales.



El primer caso conocido fue el de la excandidata de la independencia Kelly Johana Suárez, quien fue capturada y señalada por las autoridades de manejar una red de explotación sexual de menores pero que hoy está libre, por vencimiento de términos, así como tres personas que fueron capturados con ella.



"A la Fiscalía le pedimos que deje el espectáculo mediático y trabaje e investigue a fondo y se capture a las redes que ponen la plata y a los pedófilos que contratan estos servicios sexuales. La Fiscalía sigue en deuda con Cartagena pues presenta gente sin pruebas ni delitos a fondo y después quedan libres", denunció el abogado cartagenero Jairo Rojas.



A la audiencia asistió el abogado Mario Gómez, fiscal delegado para los delitos sexuales contra los menores.



"El país hoy necesita una política verdadera para enfrentar estos problemas; una política de indemnización a las víctimas, pero sobre todo una política de prevención en los barrios, colegios, parques y en la zonas más vulnerables de las ciudad", agregó Galvis.



Pero la alcaldesa (e.) de Cartagena fue más allá y pidió una Secretaría especial para combatir la explotación sexual.



“La naturaleza turística de esta ciudad nos obliga a pensar medidas fuertes y a largo plazo para proteger nuestros niños”, dijo Wong.



Una situación que le preocupa a la funcionaria la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que han empeorado el panorama de la explotación sexual en las tres grandes capitales del Caribe Santa marta, Barranquilla y Cartagena.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas