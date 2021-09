En vivo: defensa de Vives dice que jóvenes se abalanzaron sobre el carril

Tras un retraso por corte de luz, este sábado la jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías, Olmis Cotes, reanudó la audiencia de imputación de cargos desde la habitación donde se encuentra Enrique Vives en una clínica de reposo en Santa Marta



Vives iba manejando una camioneta que arrolló a siete jóvenes, de los cuales seis perdieron la vida el pasado lunes 13 de septiembre. El único sobreviviente se encuentra internado en una UCI.



El viernes la Fiscalía le imputó cargos al empresario Enrique Vives por homicidio con dolo eventual. Vives no aceptó su responsabilidad y se declaró inocente.



El ente acusador argumentó el dolo basado en que "él (Enrique Vives) elevó el riesgo de ese accidente debido a que el estado de embriaguez y la alta velocidad no le permitieron maniobrar y hubiera podido desviar el vehículo a la otra calzada teniendo en cuenta que es una doble calzada", dijo el fiscal.



El fiscal señaló en audiencia que la pena de este delito va entre 208 meses a 450 meses, es decir entre 17 años y tres meses y 37 años y 5 meses. Y pidió que le sea puesta la pena más alta ya que cometió el delito seis veces.

Luz verde de Medicina Legal

Medicina Legal confirmó este jueves que Vives sí puede asistir a las audiencias y ser recluido en caso de que la juez lo decida.



Según la jueza, el resultado del examen practicado por el especialista de Medicina Legal le permitirá a Vives permanecer recluido y asistir a controles médicos psicológicos en caso que lo requiera.



​

El abogado del empresario manifestó su inconformidad con los resultados del examen que practicó Medicina Legal al detenido.



Según Alex Fernández, su defendido mantiene un estado de inconsciencia que le imposibilita comparecer en el proceso que enfrenta.



“No existe ningún tipo de maniobra dilatoria, todas están encaminadas a garantizar las condiciones de salud de mi representado. Es apenas natural esta condición de un hombre de bien que sufre una circunstancia de estrés postraumático”, anotó el abogado Alex Fernández.



Ante esta circunstancia, los familiares, la ciudad y el país en general deberán seguir esperando para conocer el futuro judicial que enfrentará el empresario Enrique Vives Caballero.



​El abogado presentó una nueva solicitud médica de exámenes a Enrique Vives, quien permanece acostado en una cama de la clínica.

La audiencia

4:45 p. m. Habla Enrique Vives para constatar su plena conciencia y dice: "Esto me duele a mí más que a cualquier otra persona. Recuerdo que no le he huido a la justicia. Es algo nuevo, nunca había tenido una situación como esta", indicó.



Agregó que "el shock tremendo que he tenido es lo que me ha llevado a someterme a un tratamiento. Aquí estoy haciendo un esfuerzo, no quiero que piensen que estoy huyendo a la justicia. No he comparecido anteriormente porque mi salud no me lo ha permitido. Hoy estoy haciendo un esfuerzo sobrenatural para acompañarlos en esta audiencia", dijo.



5:42 p. m. La Fiscalía le imputa homicidio modalidad de dolo eventual. El ente acusador argumenta el dolo basado en que "él elevó el riesgo de ese accidente debido a que el estado de embriaguez y la alta velocidad no le permitieron maniobrar y hubiera podido desviar el vehículo a la otra calzada teniendo en cuenta que es una doble calzada y los hubiera esquivado", dijo el fiscal.



​5:57 p. m. El fiscal le recuerda a Enrique Vives que la pena de este delito va entre 208 meses a 450 meses, es decir entre 17 años y tres meses y 37 años y 5 meses. Y pide que le sea puesta la pena más alta ya que cometió el delito seis veces.



6:20 p. m. Vives no acepta cargos. Comienza solicitud de medida de aseguramiento. Se definirá si va o no a prisión.



8:30 p. m. La defensa de Vives ofrece una indemnización por medio del seguro de todo riesgo del vehículo de 4.000 millones de pesos, sin aceptar la responsabilidad de los hechos ocurridos.



9:30 p. m. Defensa de las víctimas se niega a aceptar la propuesta del abogado de Enrique Vives, con relación a disponer de la póliza del seguro del vehículo siniestrado. El jurista Rodrigo Martínez solicita que se embarguen los bienes del empresario para garantizar la reparación económica de las familias de las víctimas y para cubrir los 350 millones de pesos que exigen para los afectados.



10:30 p. m. Fiscalía solicita detención preventiva en establecimiento carcelario contra Enrique Vives Caballero.



11:30 p. m. Abogados de las víctimas apoyan petición de la Fiscalía y solicitan que Enrique Vives sea enviado a prisión.



12:10 a. m. Defensa de Enrique Vives pide 5 o 6 horas para preparar la intervención. La jueza regaña al abogado y pide seguir con la diligencia judicial.



12:50 a. m. Se suspende la audiencia. La diligencia se reanudará este sábado, 18 de septiembre, a las 9 de la mañana.

12:16 m. Tras la reanudación de la audiencia este sábado, el abogado del empresario expresa que las seis víctimas tuvieron responsabilidad en el hecho al invadir una carretera nacional de alto tráfico, donde no solo exponían su vida sino también la de cualquier conductor que por allí se movilizara.

El documento fue elaborado minutos después del accidente. Foto: Policía.

12:46 m. La defensa de Vives expresa que son los peatones los que invaden la vía del vehículo que en ningún momento se desvía sino que según informe técnico mantiene su rumbo directo. El abogado en su exposición asevera que las víctimas se abalanzaron sobre el carril, donde iba la camioneta, provocando la tragedia.



12:50 m. Enrique Vives asegura que reaccionó correctamente y frenó el vehículo, pero fue imposible una maniobra distinta ante la manera como se atravesaron los jóvenes que estaban en la carretera nacional.

1:33 p. m. Abogado de Vives presenta una serie de testimonios de varios testigos presenciales que apoyan la versión en el sentido de que los siete jóvenes estaban sobre el carril izquierdo por donde iba la camioneta. La información suministrada de estas personas que es leída en la diligencia asegura que Enrique Vive frenó en seco pero fue demasiado tarde. El empresario se bajó a intentar asistir a las personas, pero fue agredido por habitantes del sector.



ROGER URIELES

PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA

