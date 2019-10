Audiencia ambiental sobre la vía a Barrancabermeja ya tiene fecha

Los próximos 7 y 24 de noviembre se realizará la reunión informativa y la audiencia pública ambiental sobre la modificación de la licencia ambiental del proyecto ‘Concesión Vial Ruta del Cacao’, de la vía entre Bucaramanga y Barrancabemeja.

Las fechas las estableció la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad que decidirá si acepta o no la modificación de la licencia que busca cambiar el trazado de la vía desde el sector Lisboa hasta Portugal y desde Portugal a Lebrija.



Quienes deseen participar e intervenir en la reunión informativa del 7 de noviembre a las 8:00 a.m. en el Coliseo de Lebrija, y en la Audiencia Pública Ambiental el 24 de noviembre a la misma hora y en el mismo lugar, pueden inscribirse en la Personería de Lebrija, en la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) (carrera 23 n ° 37-63 Bucaramanga) y en la misma Anla en Bogotá hasta el 20 de noviembre a las 4:00 p.m.

El trazado autorizado

El trazado actual autorizado en la licencia ambiental, de unos 19 kms, es una vía adosada o paralela a la actual. Sin embargo, ante la presencia de coluviones en los sectores de Lisboa y Portugal, la Concesión propuso un ajuste al diseño que iría por la parte alta de una montaña en doble calzada de 3,5 kms y no adosada a la actual que sería de más de 6 kms. Una de las bondades que tiene la modificación es que se reduciría la distancia en unos 3 km y la concesión se compromete a hacerle mantenimiento a la vía actual que quedaría para el servicio de las comunidades y no como conexión hacia Barrancabermeja.



Sin embargo, la Anla ha negado en dos ocasiones la modificación de la licencia porque la propuesta afecta a varios manantiales, debido a que la vía pasaría a menos de 100 metros de ellos. Pero, según la Concesión, el nuevo cambio fue mejorado y ya no los afectaría.

Gabriel Rangel Mogollón, de la Veeduría Ruta del Cacao, señaló que la nueva propuesta sí afectará los manantiales y la montaña, situación que podría dejar sin agua a más de 3.000 personas en Lebrija. Por ello la Veeduría está en contra y pide a la Anla que no se acepte dicha modificación.



Rangel Mogollón añadió que otra afectación la recibirían quienes tienen sus negocios sobre la vía, porque la Concesión no les quiere reconocer una compensación justa por sus derechos adquiridos.



Por su parte, Carlos García, vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dijo que los trabajos en las unidades funcionales 8 y 9 (donde se haría la modificación) están suspendidos y “esperamos poder sacar adelante el licenciamiento de estos tramos”, precisó.

El resto del proyecto

En cuanto al resto del proyecto, las obras avanzan tan solo con un 6 % de retraso, que para su magnitud es algo que se puede subsanar rápidamente. Actualmente los trabajos se concentran en las unidades funcionales 2 a la 7 entre las que está la construcción de dos túneles (La Paz y La Sorda) que juntos suman 5,2 kms, y un viaducto de casi 600 metros de longitud.



Para diciembre de este año o inicios del 2020 se pondrían en funcionamiento 39 kms de doble calzada, que también incluye varios puentes.



La terminación de la totalidad de las obras de esta concesión está para mediados de 2021 y la operación y mantenimiento de la vía iría hasta el 2041. Este proyecto tiene un costo de 2,7 billones de pesos, de los cuales 1,6 son para construcción y 1,1 para operación y mantenimiento.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA