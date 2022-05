El coronel Gustavo Martínez, comandante del departamento de Policía del Cauca, atribuyó el reciente atentado en el municipio de Caloto, donde fue activada una motocicleta con explosivos, a la disidencia armada, grupo ‘Dagoberto Ramos’.



“En la zona delinque el grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos, cuyo cabecilla principal es alias ‘David’ o ‘Cholinga’ por quien se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos; y cabecilla de comisión alias ‘Darío’ por quien se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos”, dijo el comandante de Policía del Cauca.



De igual forma explicó que los hechos ocurrieron este jueves 12 de mayo alrededor de las 8:20 de la noche sobre el puente que conecta Caloto con el municipio de Santander de Quilichao, fue activada la ‘motobomba’.



“De acuerdo a las verificaciones realizadas no se presenta ninguna afectación a la vida e integridad de las personas, sólo se generaron daños materiales”, agregó.



El alcalde de Caloto, Gonzalo Ramírez Velasco, informó que en el atentado una joven resultó afectada por la explosión, pero no resiste gravedad.



“Por prevención la llevamos al hospital. Ya la valoraron y no presenta aturdimiento ni secuelas. Afortunadamente se encuentra bien”, indicó el mandatario local.



Señaló también que la fuerte explosión produjo afectaciones en por lo menos 40 viviendas en los alrededores.

El pasado 2 de mayo ocurrió un hecho similar en el municipio de Argelia, sur de ese departamento.



En horas de la madrugada de ese día, un carro bomba explotó y destruyó las instalaciones de la alcaldía. El hecho dejó dos personas heridas, entre ellas una guarda de seguridad.



Según explicó el alcalde de esa localidad, Jhonnatan Patiño, la onda explosiva causó daños en por lo menos cuatro cuadras a la redonda.



La explosión afectó también la Casa de la Cultura municipal y dejó varias personas aturdidas por la explosión.



Por este hecho, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos, por información que permita dar con la captura de los responsables.



Al atentado se adjudica a alias ‘El Mocho’, cabecilla principal de la disidencia de las Farc ‘Carlos Patiño’.

MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN​