Martha Lucia Noguera Presidente de la Junta Directiva

Cotelco, capitulo Cartagena y Bolivar, hizo un llamado al Gobierno Nacional, y en especial a la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, para que agilice y cumpla con la pronta entrega de las obras para la protección Costera de Cartagena de Indias, que llevan más de seis meses de atrasos e impactan negativamente la operación hotelera y turística en Bocagrande.



“Estas obras que se han extendido más allá de lo prometido, inicialmente terminaban en el primer trimestre de este año y esos atrasos generan una afectación negativa para el turismo de Cartagena”, señaló en entrevista con EL TIEMPO, Marta Lucía Noguera.

Seis meses de atrasos y con la temporada más alta

de turismo del año a la vuelta de la esquina

Así van las obras de Protección Costera para Cartagena, en Bocagrande. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

La motivación de mucha gente para venir a Cartagena son sus playas. Más allá de que tengamos la zona insular y Tierrabomba, el turista viene buscando sol y playa FACEBOOK

Este proyecto tiene como fin evitar los embates del cambio climático que trae inundaciones en la zona turística de Bocagrande y al Centro Histórico, debido al aumento en los niveles del mar.



Para ello está siendo intervenido el borde costero desde el espolón Iribarren, en el sector conocido como El Laguito, pasando por Bocagrande, frente a la Ciudad Amurallada y culminando en las playas del Cabrero.



“La motivación de mucha gente para venir a Cartagena son sus playas. Más allá de que tengamos la zona insular y Tierrabomba, el turista viene buscando sol y playa, y se encuentra con que una parte de la ciudad tiene las playas cerradas, como sucede hoy con toda la zona de Bocagrande. Es una situación que genera una enorme preocupación para los hoteleros”, añade Noguera.



Las obras iniciaron en diciembre del 2021y debían haber culminado en el primer trimestre del 2023, pero faltan 65 mil millones de pesos para su fase final, según la UNGRD. Estos recursos son para adiciones en contratos de obra e interventoría, pero aún no han sido girados por el Ministerio de Hacienda, sostiene gestión del riesgo.

También es urgente desenredar las tensas relaciones entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, financiador del proyecto, el Consorcio Proplaya, ejecutor de las obras y los pescadores de la zona y trabajadores que ganan el sustento diario en las playas, que hoy permanecen cerradas.



“No le vemos voluntad al Gobierno Nacional para sacar adelante este proyecto para la ciudad, y no solamente para el turismo, porque las playas no son solamente para uso del turista, para los mismos cartageneros. Esta es una obra que finalmente trae impactos importantes en la calidad de vida para esta ciudad”, agrega la directiva de Cotelco.



El proyecto tuvo un costo inicial de 160 mil millones de pesos: 100 mil millones aportó el Gobierno Nacional y 60 mil millones más los aportó el Distrito de Cartagena, pero los atrasos, generados, entre otras circunstancias, por los bloqueos de obra por parte de los trabajadores informales que viven del rebusque diario con los turistas en las playas.

Playa 5: 'El Florero de Llorente' del proyecto

Obras frente al Centro comercial Bocagrande en la polémica playa 5. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

En noviembre del 2022 el consorcio Proplaya entregó la playa 5, ubicada diagonal al Centro Comercial Bocagrande Plaza, y que se ha convertido en el florero de Llorente luego de que la Dirección Marítima, Dimar, denunciara que presentaba fallas que generaban remolinos de agua y podrían poner en riesgo la vida de bañistas y por lo tanto no autorizó la apertura al público.



Y como no fue autorizada la apertura de esta playa, el consorcio argumentó que no podía continuar con obras en las playas siguientes. En ese momento comenzaron los atrasos.



Turistas se han ido para los hoteles de la

zona norte en el sector de los Morros

Obras de protección costera frente al Centro Histórico de Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“El turista lo que ha hecho es migrar para Tierra Bomba o ir a las islas del Rosario o se han ido para los hoteles de la zona norte, en el sector de los Morros, que tienen unas playas extensas y bastante buenas entonces”, agrega Noguera.



En total, las obras de protección costera se ejecutan sobre 4.5 kilómetros, con seis espolones en Bocagrande, escolleras, la protección hasta la curva Santo Domingo, un relleno hidráulico con material arenoso, la construcción de tres rompeolas y un gran box Colbert por la avenida del malecón, para evitar inundaciones.



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó en los últimos días que invertirá $1.500 millones adicionales para la señalización de las playas 4 y 5 en Bocagrande, las cuales, promete la UNGRD, entregará antes de iniciar la temporada alta de turismo de fin de año en Cartagena.

Las obras avanzan en un 65 por ciento, según Proplaya

Faltan 65 mil millones de pesos para la fase final de obras. UNGRD promete abrir playas a fin de año Foto: UNGRD

Pese a que el director de la UNGRD asegura que trabajan en articulación con los vendedores de playa, estas comunidades aseguran que no han sido tenidos en cuenta y que seguirán bloqueando e impidiendo el avance de las obras hasta que todos sean incluidos en las compensaciones.



Juan Carlos Monzón, ingeniero jefe del consorcio Proplaya, responsable de ejecutar las obras, pide mayor cercanía y compromiso de la UNGRD con el proyecto.



“El cambio de Gobierno afectó la presencia de la UNGRD en las obras: tardaron casi 6 meses con directores encargados y solo tuvimos la primera reunión con las nuevas directivas en los primeros días de septiembre pasado”, dice Monzón.



El ingeniero en jefe de Proplaya informa que ya están terminando el sistema de drenajes en la playa número 4.



“Una vez culminemos estas obras, iniciaremos con el relleno de arena en la playa número 3, esta es una intervención muy importante porque se trata de la playa más angosta, también construiremos un sistema de drenaje asociado a esta playa”, señala Monzón.Las obras avanzan en un 65 por ciento, según Proplaya.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena.@PilotodeCometas