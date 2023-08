“Iba saliendo de Ibagué a las 2 de la mañana con 10 toneladas de carga en mi furgón. En la variante vi que a unos 200 metros se asomaron entre el monte unos delincuentes. Se me atravesaron y me lanzaron piedras. En ese momento uno tiene que tomar una decisión radical: ‘Son ellos o yo’”.

Giovanni Araque, quien lleva 30 años recorriendo las carreteras del país, no se detuvo y sobre el carro llovieron piedras y palos. Se le estalló el panorámico y la horda trató de subirse al furgón, pero no pudieron. Sintió un golpe fuerte en la parte trasera, pero siguió adelante y solo paró kilómetros adelante en Piedras, donde vio los destrozos que le hicieron a su vehículo.



“A uno lo paran, se le meten a la cabina y le roban todo, si tiene suerte no le hacen más que pegarle, pero no es raro que te apuñalen y quede uno ahí. Entre los compañeros se cuentan todo eso”, dice Araque.



Lo que vivió este transportador se ha vuelto cotidiano en los últimos años en las carreteras, especialmente, en la Ruta del Sol, la vía Panamericana, la vía que va de Medellín a la Costa y en el tramo entre Barranquilla y Santa Marta.

Uno de los tramos más críticos está en el Magdalena Medio, en la Ruta del Sol, donde por el mal estado de la vía los conductores tienen que bajar la velocidad y son presa de estas bandas.

Ya no hay seguridad en las carreteras del país. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

En esta zona, en Semana Santa se presentaron robos en el sector de Puerto Triunfo, Antioquia, a viajeros, y pobladores denunciaron que los que estaban detrás de los atracos eran miembros de una banda conocida como ‘Puerto Olaya’.



Las agremiaciones de camioneros dicen que los casos no son nuevos, pero que hace dos años se han extendido por todo el país y se han hecho virales en redes porque los conductores graban los ataques.



Uno de los casos más escalofriantes ocurrió el 31 de julio pasado, en la vía Panamericana, cerca de Rosas, Cauca, donde un grupo de personas habría armado un retén ilegal y dos de ellos intentaron hacer que un camión parara, pero el conductor aceleró y los arrolló.

El modus operandi es similar en las carreteras. Grupos de 10 a 15 personas salen de la maleza a orillas de la carretera, de día o de noche, y se paran en medio de la vía o, los más osados, se acuestan en el pavimento para que los vehículos se detengan y asaltarlos con piedras, cuchillos,machetes y hasta pistolas. En otras ocasiones lanzan tachuelas en las vías y esperan a que los carros se pinchen y los atacan y también aprovechan que las vías tienen reductores de velocidad para rodearlos.



Si los conductores logran refugiarse en el vehículo, les roban la carga o les saquean el carro.



Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros y de la Cámara Intergremial del Transporte, dice que los responsables de estos asaltos son especialmente caminantes migrantes e hinchas del fútbol que viajan por tierra siguiendo sus equipos y muchos pasaron de pedir ayuda a los camioneros para cortar algunos kilómetros en sus travesías a —desde hace un tiempo— agredirlos y hurtarlos.

Araque agrega que los principales responsables son integrantes de barras bravas de América de Cali, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, quienes se mueven por la vías para ver los partidos de sus equipos en las diferentes ciudades.



No denuncian



No se tienen cifras oficiales de los atracos que se han registrado en el año bajo esta modalidad en las vías, pero la semana pasada, al menos, hubo seis conductores robados en un solo día.



Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga, asegura que unos 20 conductores han sido asesinados en carreteras a causa de robos, en los últimos tres años, y que temen informar a las autoridades.



“Los conductores no denuncian. ¿Por qué no lo hacen?, porque los otros días deben pasar por el sitio de nuevo en función de su trabajo, la policía hace varios controles, la policía lo único que puede hacer es bajarlos y quitarles los cuchillos, ¿para dónde se los va a llevar? Nosotros lo que les decimos es que no nos dejen solos, se lo pedimos a los gobernadores”, dice.

Desde diversos gremios de transportadores consultados por EL TIEMPO las peticiones al Gobierno son las mismas: mejorar la seguridad en las vías.



Medrano explicó que en el pago de los peajes hay una parte del dinero destinada para seguridad en las vías en cuestión, pero que desde hace un tiempo el Ejército no hace la misma presencia en estas rutas para mejorar la seguridad de los camioneros.

Panorámica de la Ruta del Sol, una de las obras de infraestructura más importantes para la movilidad del país. Foto: Cortesía ANI

Araque, por su parte, no señala a la Policía de Carreteras, pues entiende que aunque hagan presencia —que no puede estar en todo el territorio al mismo tiempo— no logra hacer mucho contra grupos de 40 personas.



“La labor tendría que ser más a nivel nacional y departamental con el Ejército para que la gente esté más segura”, acota, y revela que es preocupante que una de las opciones que más está sonando entre los camioneros sea la de armarse para enfrentar a los asaltantes.





Ya hay capturados



La Policía del Magdalena Medio indicó que, en uno de los casos de hurto a transportadores entre Cundinamarca y Puerto Boyacá, que se evidenció en video, se logró la captura de cuatro personas y la aprehensión de un menor de edad.



Los implicados, que en su mayoría eran extranjeros, deberán responder por los delitos de hurto y lesiones personales.



‘Pólvora’, uno de los capturados, es uno de los señalados de hurtos a transportadores en la Ruta del Sol.



“Venía cometiendo hurtos en esta vía, por ello, en audiencia pública, el juzgado dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento de reclusión”, informó la Policía.

El coronel Luis Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio, le contó a EL TIEMPO que tras esta situación de inseguridad en las carreteras que conectan con el Magdalena Medio se han desplegado unidades policiales a través de caravanas, principalmente, en Puerto Berrío y Puerto Boyacá.



“Comenzamos a acompañar a conductores con caravanas seguras para evitar que se suban a los vehículos y roben. No hemos vuelto a tener ningún reporte de hurto. Son caminantes, extranjeros y población menor de edad e incluso hinchas de equipos deportivos los que han cometido estos robos masivos”, explicó a este medio el coronel Cubillos.



Manifestó su preocupación por que se ha evidenciado que esta modalidad de robo la están haciendo en su mayoría menores de edad.

DUVÁN ÁLVAREZ y MELISSA MÚNERA

Redacción EL TIEMPO

NACIÓN

