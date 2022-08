El atraco y agresión con arma traumática a un turista español en las últimas horas en la calle Gastelbondo, corazón del Centro Histórico de Cartagena de Indias, no es un hecho aislado. Solo en esta calle, este año se han producido al menos dos asaltos a turistas.



Pero el hecho más recordado por los comerciantes de esta concurrida calle ocurrió cuando dos sujetos armados ingresaron a un comercio de licor y tabacos y con armas en mano intimidaron a trabajadores y turistas.



'Turistas, ante amenaza de los delincuentes, entregan sus pertenencias y no elevan denuncias'

Turista español que se opuso al robo de su reloj de alta gama en el Centro Histórico de #Cartagena fue herido con arma traumática según @PoliciaColombia en su pierna derecha. Asaltantes, vestidos como repartidores de comida, escaparon en moto. @ELTIEMPO @ColombiaET pic.twitter.com/mDl1SdX51r — John (@PilotodeCometas) August 12, 2022

“Estabamos los empleados y dos turistas gringos y dos colombianos. Los delincuentes llegaron a la fija: venían por los relojes de los dos extranjeros y por cadenas de oro. Al almacen no le robaron nada. Salieron en menos de dos minutos y escaparon en moto”, dice un comerciante de la Calle Gastelbondo, quien pide reserva de su nombre.



El turista que fue atracado en las últimas horas en esta calle no se dejó quitar su reloj de alta gama de los delincuentes, y recibió un impacto de arma traumática en su pierna derecha.



“Tenemos seis casos registrados los cuales no fueron denunciados, porque los tursitas, ante la amenaza de los delincuentes, entregaron sus pertenencias y no elevaron denuncias. Nos han reportado atracos en la Calle de Quero, Calle del jardín y en los bajos de las Bóvedas (frente al colegio Salesiano”, señala Fredy Goyeneche, director del Centro de Observación y Segunienro al delito en Cartagena, Cosed.



El último atraco ocurrió a las 7:20 de la noche, mientras cientos de turistas caminaban y disfrutaban de la noche en la Ciudad Colonial de la primera ciudad turística de Colombia.

Los asaltantes salieron de la ciudad amurallada y escaparon por la Avenida Santander

Turista español habría sido herido con arma traumática en medio de un asalto en la calle Gastelbondo, en la Ciudad Colonial de #Cartagena los delincuentes escaparon en moto. Habla el General Nicolás Zapata, comandante de @PoliciaColombia @ELTIEMPO @ColombiaET pic.twitter.com/g7QY1oi326 — John (@PilotodeCometas) August 12, 2022

Pero el investigador va más allá y asegura que el corralito de piedra es hoy el lugar más vulnerable de Cartagena a los atracos a mano armada. “El Centro Histórico de la ciudad es donde mas se producen hurtos a personas, igualmente es epicetro de creciente tráfico de drogas y explotación sexual, y todo está encadenado”, señala el experto.



Los delincuentes aún no han sido capturados, pese a que están captados en varias cámaras de seguridad. Escaparon en moto y portaban chalecos de una reconocida empresa repartidora de alimentos a domicilio.



“Lo que sucedido anoche (Jueves) con el atraco al turista español no es nuevo. Lo nuevo es que el ciudadano recibió un disparo por no dejarse robar; pero la Ciudad Colonial es blanco de la inseguridad continuamente. Y esto contradice lo que alguna vez dijo el alcalde Dau, cuando la Embajada de los Estados advirtió a sus ciudadanos de los riesgos de visitar a Cartagena. El alcalde, en una mala lectura del fenómeno de insegurdad, dijo que los turistas no fueran a barrios peligrosos. Pues resulta que el peligro para los visitantes hoy está en la Ciudad Colonial”, añade Goyeneche.



Los asaltantes que dispararon contra el viajero español solo tuvieron dos salidas de la ciudad amurallada: frente al bar ‘La vitrola’ y frente al Hotel Santa Teresa, antes de tomar la Avenida Santander, corredor por el cual, según el comandante de la Policía de la ciudad, escaparon.



John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas