En delicado estado de salud permanece una joven de 19 años a la que un ladrón le causó 3 heridas profundas con cuchillo en su rostro y cuello al momento de robarle su celular.

A la joven, con 10 puntos de sutura y una inflamación severa en su rostro, los médicos le dictaminaron más de un mes de incapacidad para tratar de sanar sus heridas en el municipio de Garzón, Huila, donde reside con sus padres.



La afectada es Natalia Andrea Bustos Alarcón, quien decidió hablar con EL TIEMPO para contar los momentos difíciles que vivió la tarde del miércoles pasado en su casa del barrio Agustín Sierra, una zona estrato 1 de Garzón, donde todos piden que el caso no quede en la impunidad.



“Hablar de esto es muy duro pues el ladrón causó graves afectaciones en mi rostro por lo que debo permanecer encerrada en mi casa, y me da mucho temor salir a la calle”, afirmó la joven.



“Es preocupante, ojalá no me queden secuelas en mi cara”, dijo.

"Me hizo 3 ataques directos al rostro y estoy viva de milagro pues también me causó una herida profunda en el cuello", agregó.

El ataque se presentó en el garaje de su casa que estaba abierto pues fue sorprendida por un desconocido con gafas oscuras que ingresó sin pedir permiso y, para disimular su malévola intención, al instante le pidió agua fría.



“Le dije que no tenía agua fría por lo que se me abalanzó con un cuchillo ocasionándome heridas profundas en el pómulo izquierdo, la frente y el cuello”, dijo Natalia Andrea Bustos.



“Me hizo 3 ataques directos al rostro y estoy viva de milagro pues también me causó una herida profunda en el cuello”, agregó.



Luego le arrebató el celular que ella había adquirido un año antes y huyó a pie con otro compinche que lo esperaba en la calle.



Con el rostro ensangrentado, Natalia Andrea fue auxiliada por un amigo que la trasladó a urgencias del Hospital San Vicente de Paul, donde médicos especialistas tratan sus heridas.



“No me siento bien, mi rostro sigue bastante inflamado”, señaló la joven que se siente “triste y dolida por esta situación tan dura”.



“Mi madre me cuida y está pendiente de mi recuperación”, dijo Natalia Andrea que el año pasado obtuvo el título de bachiller.



Por estos hechos la Policía del municipio de Garzón capturó a Anthony José Barón Córdoba, joven de 26 años, oriundo de Caracas, Venezuela, a quien la Fiscalía lo llevó a audiencia pública y un Juez le dictó medida de aseguramiento con detención carcelaria por los delitos de lesiones personales y hurto agravado.



Otro delincuente grabado en cámaras de seguridad es buscado por las autoridades.





FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

HUILA