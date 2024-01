Atracción turística colombiana entró al ranking de las mejores del mundo: ¿cuál es?

Recientemente, se conoció un nuevo motivo de orgullo para cultura y la identidad de Colombia: el ranking de Time Out, portal que destaca los mejores sitios turísticos del mundo, publicó la lista en la que se detallaron los destinos imperdibles para visitar durante el año 2024.



Entre ellos está Colombia, con una muy buena posición en el índice.



(Puede leer: Los 10 destinos sostenibles para visitar en 2024, según Lonely Planet).

Estas son las principales atracciones turísticas para este 2024

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Archivo particular

A continuación, usted podrá ver el top 10 de los mejores sitios turísticos para este 2024, según el ranking elaborado por Time Out.





1. Emprender una ruta en bicicleta por ocho países europeos en el sendero Trans Dinarica, a través de los Balcanes - Europa.



2. Celebrar la historia y a los héroes de la música en el Museo del hip hop - Nueva York- Estados Unidos.



3. Subirse a un teleférico para llegar a la discoteca más alta de Europa - Lauterbrunnen, Suiza.



4. Interactuar con el arte digital en el museo teamLab Borderless - Tokio, Japón.



5. Navegar por el río colombiano que inspiró El amor en los tiempos del cólera - Colombia.



6. Asistir a los Juegos Olímpicos de 2024 - París, Francia.



(Puede leer: Los destinos más ‘cool’ para viajar en el 2024, según National Geographic).



7. Cenar en Simpson's in the Strang, un ícono de la gastronomía - Londres, Reino Unido.



8. Asistir a un festival gastronómico en una isla remota - Vertmannaeyjar, Islandia.



9. Dar un paseo en trenes antiguos y renovados - Italia.



10. Descubrir de un fin de semana musical con Cue Borderline - Dublín, Irlanda.

Con lo anterior, se pudo conocer 10 de las 24 elecciones del Time Out, en esta lista enumera las distintas actividades donde principalmente se resalta la gastronomía, las tradiciones culturales y las actividades representativas de los territorios.



Que Colombia esté en la lista es motivo de orgullo, pues es la única representante de Latinoamérica.



Conforme con Portafolio, sobre el río Magdalena habrá un barco que, próximamente, funcionará como un hotel boutique, el cual busca una atención personalizada al cliente y cruzará por diferentes territorios: el pueblo flotante de Nueva Venecia, Mompox y Magangué.



Añadiendo que los asistentes tendrán la posibilidad de vivir una experiencia única gracias a la naturaleza, las aves, la flora, entre otros detalles.

Facebook Twitter Linkedin

Río Magdalena. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

¿Cómo es el itinerario de este viaje?

(Puede leer: Descubra los mejores planes para vacacionar en Cundinamarca).



Este viaje podrá llevarse a cabo cuando AmaWaterways zarpe en el río Magdalena, a partir del mes de noviembre de 2024.



Según el itinerario, el viaje consta de siete noches, las cuales tiene el propósito de brindar una mirada directa a la fauna y flora de los pueblos de la región, con el componente aún más atractivo de que todos los sitios que se recorrerán fueron ilustrados en la novela de Gabriel García Márquez.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...