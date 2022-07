El cantante de música vallenata Rafa Daza y su manager Joaco Guillen fueron víctimas de un atraco que supera los 30 millones de pesos cuando se desplazaban por carreteras de La Guajira, para cumplir con una presentación en el municipio de Hatonuevo.



(Además : El ecoparque de la ciénaga de Mallorquín de Barranquilla ya toma forma)



De acuerdo con la denuncia realizada por Guillén, los antisociales se llevaron un micrófono avaluado en 20 millones de pesos, 2.400.000 pesos en efectivo, dos celulares de alta gama, joyas y unas gafas, “hasta las gafas de leer se llevaron”, indicó.

El reconocido manager asegura que sintió temor por su vida, “Rafa iba conmigo, muy nervioso, hasta lo arrodillaron, nos humillaron, pensé que me iban a matar porque nos hablaban muy fuerte”.

Rafa iba conmigo, muy nervioso, hasta lo arrodillaron, nos humillaron, pensé que me iban a matar porque nos hablaban muy fuerte FACEBOOK

TWITTER

A través de sus redes sociales Rafael Daza indicó que “Gracias a todo el público que nos esperó y para la gloria de Dios, y con la ropa que fue lo único que me quedó, ¡Cumplimos! Aquí tienen, Dios mediante, a Rafa Daza pa rato!



El hecho ocurrió a la altura del municipio de San Juan del Cesar, a eso de las nueve de la noche de este viernes, cuando Guillén detuvo la marcha de su camioneta negra de alta gama para inspeccionar lo que le pasaba al vehículo, el cual resultó con la llanta delantera del lado del copiloto pinchada.



(También : Así descubrieron los secretos de Aldana, el coronel que asesinó a su esposa)



En ese momento es sorprendido por cuatro personas que los despojan de todas sus pertenencias de valor.



Al parecer minutos antes los antisociales había tirado algunos elementos en la carretera, con la intención de espichar una de las llantas del automotor.



A esa hora fueron auxiliados por el bus de la agrupación del Mono Zabaleta, quienes también cumplirían con una presentación en el evento “Ferias y fiesta de la amistad” que se desarrolla en el municipio de Hatonuevo.



“Miguel Cure y el Mono Zabaleta ellos pararon, nosotros le metimos la mano y se dieron cuenta que era yo, paramos el bus y mandé a Rafa en el bus”, relata Guillén.



(No deje de leer: Antioquia busca reubicar a los hipopótamos de Pablo Escobar)



La denuncia fue realizada por Guillén, al reconocido periodista y folclorista Álvaro Álvarez, conocido como ‘Triple A’, la mañana de este sábado cuando se encontraba en un taller en el municipio de San Juan del Cesar arreglando la llanta averiada.



Hasta el momento las autoridades no han entregado información de lo sucedido.Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha