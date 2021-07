Atracadores tienen azotado el transporte público de Santa Marta

En Santa Marta, conductores de buses y pasajeros están siendo azotados por delincuentes armados con pistola y cuchillo a cualquier hora del día.



Desde diciembre del año 2020 a la fecha, los atracos en los vehículos de servicio público se convirtieron en una constante preocupación para los usuarios que temen los despojen de sus pertenencias y atenten contra su integridad.

En un video de una cámara de seguridad instalada en uno de los buses que fue blanco de la delincuencia, quedó evidenciado la manera en la que operan estas bandas de asaltantes.



En la grabación se ve cómo tres jóvenes haciéndose pasar por pasajeros, se suben al vehículo pagando el servicio y cuando tienen la oportunidad desenfundan un arma de fuego con la que encañonan a todos y los obligan a entregar dinero, celulares y otras pertenencias.



Mientras dos atracadores llegan hasta cada puesto a quitarles los objetos de valor a sus víctimas, un tercero se queda con el chófer vigilando que continúe con su ruta normal sin alertar a nadie en la parte externa.



Posteriormente se bajan del vehículo y huyen sin ningún problema con los elementos hurtados entre lo que también se encuentra el producido del día del bus.



Estos robos además de las pérdidas económicas, también han puesto en riesgo la vida de pasajeros y conductores que al poner resistencia, reaccionar violentos o alterarse, son lesionados con cuchillo o arma de fuego.

Piden garantías

El Presidente del Sindicato de Conductores, Jorge Campo, manifiesta que la inseguridad que afecta a este gremio es alarmante.



“Ya no hay ruta segura, donde menos uno cree se suben estos atracadores y nos dejan sin nada”, indicó.



El sindicalista asegura que la realidad es mucho más grave que las estadísticas que manejan actualmente las autoridades.



“Ni siquiera tenemos tiempo de denunciar porque trabajamos desde temprano hasta altas horas de la noche, por esa razón no hay un registro real de la problemática que es muy grave”, sostiene Campo.



Durante la semana al menos cuatro buses sufren por el accionar de los delincuentes.

Los conductores reclaman mayores operativos y acompañamiento de la Policía a este servicio público, especialmente en las denominadas zonas rojas de la ciudad.



Las autoridades recomendaron a los propietarios de buses la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico para avisar oportunamente de los robos; sin embargo, dichas recomendaciones no han sido acatadas por la mayoría por falta de recursos para la compra de los equipos que se requieren.



“Es necesario hacer una inversión, pero a causa de la pandemia esto no ha sido posible, nuestra esperanza es que con el nuevo sistema de transporte hayan más garantías para nosotros y los usuarios”, puntualizó el representante de los conductores.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

