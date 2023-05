Un profesor se ha hecho viral gracias a un video publicado en Twitter donde se logra ver como regaña a sus alumnos por haber perdido un examen.

(Lea también: Una familia vendió todo para poder llegar al mundial 2026: ¿usted lo haría?).

El clip, que ya cuenta con más de 53 mil reproducciones fue compartido a través de la red social de Twitter este lunes 29 de mayo en las horas de la mañana por el usuario 'Facultad de Podridas Artes del Atlántico'.

(Siga leyendo: Youtuber se salva de ser atracado y herido por ladrones en el Santa Fe, en Bogotá).

Cuando el profesor te da la respuesta y aún así pierdes el.parcial 😂😂😂🤣 pic.twitter.com/HnqlK8uBtr — Facultad de Podridas Artes del Atlántico (@FacuVol3) May 29, 2023

Aunque se desconoce con exactitud donde y cuando ocurrió el hecho, tal parece ser que el episodio se dio en una universidad del departamento del Atlántico.

En el video compartido se logra ver la frustración del profesor por el esfuerzo que ha hecho por enseñar y por la actitud de sus alumnos quienes reprobaron el examen.

(De interés: Colombiano en Canadá muestra su día como lavaplatos: 'No se descansa un solo minuto').

Por otra parte, mientras el profesor se quejaba de que llevaba prácticamente un mes y medio explicando el tema, también se puede observar como los estudiantes se ríen, ante la reacción del docente.

El docente agrega que a parte de explicar cada término, elabora un dibujo que pone en el examen, donde los alumnos solo debían poner como respuesta: ninguna de las anteriores, y aún así no lo hicieron.

Ante la publicación, muchos usuarios de la red social no dudaron en reaccionar al post y compartir sus puntos de vista, donde mientras unos aprobaban su actitud, otros simplemente mencionaban que no estaban de acuerdo.

"Y no es recocha, yo le he preguntado a jóvenes que están terminando primaria, cuanto es 3x5, y no saben!!!, se quedan como idiotas mirando al vacío, y no pueden responder", "Buen profesor. Ahora los de doble moral a tratar de dañar al docente. Que vaina Tesa", "Qué barbaridad", fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Deserción universitaria aumentó en el último semestre | El Tiempo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Benedict Cumberbatch fue atacado por un chef en su casa, se encontraba con su familia

Yeferson Cossio denuncia estafas millonarias con su imagen

Andrea Serna responde a la parodia del 'Desafío' realizada por ‘Sábados Felices’