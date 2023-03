Autoridades del departamento del Atlántico reportaron una riña presentada este jueves, 2 de marzo, en el barrio Villa Estadio del municipio de Juan de Acosta.



Según testigos que presenciaron el altercado, todo comenzó cuando dos hombres tuvieron una acalorada discusión que terminó con impactos de bala y un herido por disparo de escopeta.

La víctima fue identificada como Jairo Enrique Higgins Villanueva, hermano del alcalde de ese municipio, Carlos Higgins, quien aún no se ha pronunciado sobre los hechos.



El herido recibió varios impactos de bala en la espalda y la cabeza, y de inmediato fue conducido a un centro asistencial en donde recibe atención médica.



Por otro lado, el agresor fue identificado como Nahum Padilla, quien según fuentes oficiales, ya había sido capturado hace unos días por porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, en ese momento un juez del departamento decidió dejarlo en libertad, argumentando que no tenía antecedentes judiciales y que por tanto, no representaba un peligro para la sociedad.



Autoridades están tras la pista del paradero del responsable e intentan esclarecer los motivos que llevaron a la discusión.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

