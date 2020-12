Atentan contra la presidenta de la Federación de Campesinos del Caribe

Un nuevo atentado sufrió la presidenta de la Federación de Campesinos del Caribe Ibis Ojeda López, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo en la vía Riohacha -Cuestecitas. Salió ilesa.



“Sentí fue un disparo y sentí que me lo dieron en la cabeza, me pasé la mano y botaba sangre por la nariz, yo pensaba que el tiro me había pasado a mí, abrí la puerta del carro para tirarme pero tenía el cinturón, si no me hubiera matado con el impacto de la caída”, sostiene Ojeda.



(Además, lo invitamos a leer: Así es Daes, el empresario que 'manda huevo' al 2 % del salario mínimo)

El hecho se registró el pasado sábado, cuando la lideresa regresaba pasadas las cinco de la tarde de una reunión en la finca San José, en la vereda Tigre Pozo, del municipio de Albania, analizando la situación de un litigio de tierras con un grupo de campesinos de la zona.



(Lo invitamos a leer: Jóvenes santandereanos desarrollan hormigas culonas de sabores)

Ibis Ojeda López se desplazaba en este vehículo que recibió varios impactos de bala. Foto: Archivo particular

Los ataques con armas de fusil por parte de motorizados se registraron a la altura del sector ‘chivo mono’.



La líder social indica que ella sintió un disparo y su escolta dos, pero no pudieron ver nada de lo sucedido, siguiendo en marcha en el vehículo blindado en el que se transportaba hasta llegar a la población de Villa Martín.



En este lugar, llegaron a la estación de Policía ubicada sobre la vía, para revisar el automotor y percatarse de lo sucedido en compañía de los uniformados.



(Le puede interesar: Coronavirus: Ocupación de UCI en Barranquilla ya llega al 50%)

Revisan el carro y se dan cuenta que tiene dos impactos de bala en el tanque de la gasolina y nos dicen que nos dispararon con fusil FACEBOOK

TWITTER

“Revisan el carro y se dan cuenta que tiene dos impactos de bala en el tanque de la gasolina y nos dicen que nos dispararon con fusil”, sostiene Ojeda.



Así mismo, señala que resultaron con heridas leves producto de las esquirlas de los vidrios que les cayó y con muchos golpes en diferentes partes de su cuerpo, debido a los movimientos bruscos al interior del vehículo cuando trataban de salir airosos de la situación. Por lo cual están siendo valorados en un centro asistencial en la ciudad de Riohacha.



“Estoy aterrorizada, tengo miedo. Porque no solamente yo, si no todos los compañeros, no tenemos seguridad, estamos prácticamente abandonados del Gobierno. De verdad siento que están esperando que nos maten a todos los líderes del departamento”, dijo.

Estoy aterrorizada, tengo miedo. Porque no solamente soy yo, si no todos los compañeros, no tenemos seguridad, estamos prácticamente abandonados. Siento que están esperando que nos maten a todos... FACEBOOK

TWITTER

Ojeda, es defensora de derechos humanos y miembro de la mesa de víctima de Riohacha, a través de la cual también ha venido recibiendo amenazas generalizadas, ya que están dirigidas a todos los miembros de la mesa por medio de panfleto, mensajes y llamadas intimidatorias.



Ante esta situación, junto con varios compañeros de lucha vienen analizado la idea de irse de la ciudad, ya que asegura no tener garantías.



Esta lideresa guajira que recibe protección del Estado a través de la Unidad Nacional de Protección, UNP, ha sobrevivido a tres atentados. Los dos primeros se registraron en los años 2012 y 2017.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Murió Alfredo Hoyos, creador de los restaurantes Frisby

La Ruta de la Marimonda, la nueva atracción del Barrio Abajo

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha