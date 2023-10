Atentan contra candidato a alcaldía de San Juan del Cesar, quien se salvó de milagro

Se alteró aún más el orden público en el municipio de San Juan del Cesar, al sur de La Guajira, tras el atentado en el q#ue resultó ileso el médico Moisés Daza Mendoza, uno de los dos candidatos a la alcaldía de esta localidad.



Daza aspira un segundo mandato e inscribió su candidatura por el grupo significativo Somos Progreso, con coaval de los Partidos Conservador, Liberal y Centro Democrático y se enfrenta a Cubita Enrique Camilo Urbina Suárez, quien se inscribió en coalición por los Partidos de la U y Cambio Radical.



Atentado contra candidato en La Guajira.

Los ánimos en esta localidad están caldeados desde hace varios días, puesto que Cubita, como es conocido, es apoyado por los amigos del actual mandatario, al que también apoyó Daza, pero, se distanciaron políticamente hace más de dos años. A lo que se suma, las diferencias que se han registrado entre simpatizantes de ambas campañas quienes se toman a pecho el debate el político.



El exalcalde de San Juan del Cesar quien asegura no tener amenazas en su contra, se salvó de milagro, estaba sin escolta y el vehículo en el que se desplazaba no contaba con ningún tipo de blindaje.



El hecho se registró pasadas las ocho de la noche de este miércoles, cuando Daza intentaba abordar su vehículo estacionado a pocos metros de su sede política, en donde minutos antes había estado en frente de la calle hablando con unos amigos.



Denuncia que vieron pasar una motocicleta de alto cilindraje con dos personas que portaban cascos y pasamontañas y se dirigieron en contravía directamente al vehículo el cual iba ser abordado por el candidato.

En cuestiones de segundos un seguidor lo llamó y desistió de subirse para hablar con él, produciéndose el ataque, unas cuatro balas impactaron en el vehículo.



“Fuerzas oscuras, no claras quieren detener a toda costa la campaña del pueblo y lo que es peor atentar contra mí y contra mi vida, lo que yo vi aquí fue un intento de homicidio que por cuestiones de segundos y por la bendición de Dios yo no me subí al carro, si no me hubieran acribillado”, sostuvo Daza.



Según el candidato detrás del atentado hay móviles políticos mezclados con intereses de otra índole, “hay miedo de que yo llegue a la alcaldía y miedo de que ellos pierdan su poderío político, a que le descubra algunas cosas allí y van a atentar contra mí”, denunció.



Rechazó que sus contradictores digan que se trata de un auto atentado y que las balas eran de mentira, “cuando la Sijin tiene las ojivas que quedaron incrustadas en la lata del carro y las capsulas de pistola 9 milímetros que quedaron tendidas en la vía”.



Explicó que ha estado reunido con el coronel de Policía y todas las fuerzas de inteligencia de Riohacha quienes se trasladaron hasta esa localidad para conocer detalles del caso. Por lo que en el transcurso del día estará colocando la denuncia y pedirá protección a las autoridades no sólo para él, sino para el debate electoral que se avecina y para el cual exige garantías para frenar la compra de votos.

Atentado contra candidato en la Guajira.

Amenazan a dos concejales que apoyan su campaña

También denunció que dos candidatos al concejo que apoyan su candidatura han sido objeto de intimidaciones para que dejen de apoyarlo.



Casi de forma simultánea, en la noche de ayer, Ender Brito candidato al concejo por el Partido Dignidad y Compromiso, quien apoya su candidatura fue abordado por unas personas en la vía San Juan al Tablazo, tumbándolo de una moto en movimiento, “le ponen una pistola en la cabeza diciéndole que debe retirarse de mi campaña y el muchacho está hospitalizado en estos momentos por los golpes que recibió al caer”, dijo.



Mientras que, el pasado domingo, José López, candidato al concejo por el Partido Centro Democrático, fue abordado en el corregimiento de la Sierrita por una persona que “le exigió que se retire de mi campaña y que deje de estar diciendo cosas del otro candidato”.

Ya habían atentado contra un quiosco suyo hace un año

Es de señalar que el 29 de enero de 2022, delincuentes atentaron contra un lujoso quiosco, ubicado en una finca ‘El Ubérrimo’ de su propiedad, ubicada en el corregimiento de Zambrano, en zona rural de ese municipio, el cual fue incinerado en su totalidad y en donde 48 horas antes, se había realizado una concentración política en favor de un candidato a la Cámara de Representantes.



En esa oportunidad el médico quien es propietario de la clínica Someda, muy reconocida en el sur de La Guajira, calificó el hecho que dejó más de 350 millones de pesos en pérdidas, como un ‘terrorismo político’, debido a que no encontraba otra explicación, ya que no tenía amenazas, ni estaba siendo extorsionado.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha