Atentado fallido contra reconocida defensora de niños en La Guajira

Ilesa de un atentado bala resultó la lideresa indígena wayuu Matilde López Arpushana, cuando llegaba a su residencia, luego de que varios hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararan en repetidas oportunidades, el ataque fue repelido por su esquema de seguridad adscrito a la Unidad Nacional de Protección, UNP.



López, es reconocida como una gran defensora de los derechos de la niñez en La Guajira, por ser una de las primeras que se atrevió a denunciar las muertes de los menores wayuu por desnutrición, hecho que le mereció ser galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2014.

El hecho se registró la noche de este jueves, en la calle 47 con calle 7H, del barrio Villa Jardín, en Riohacha. Según el relato de López, al parecer era esperada por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas.



“Íbamos llegando a nuestra casa, el carro se disponía a parar y prácticamente esos hombres salieron de la nada. Hubo una reacción casi de inmediato de los escoltas de la UNP, todo fue muy rápido”, asegura la líder indígena.



En el intercambio de disparos una persona identificada como Marcos López Marrugo, resultó herida, al parecer se trataría de uno de los atacantes, por lo que las autoridades tratan de esclarecer si estaría relacionada con el hecho.



A pesar de contar con protección y conocer los riesgos a los que está expuesta, Matilde asegura que no se esperaba una situación de estas, “es la forma como lo están haciendo cuatro hombres, es una cosa muy fuerte que uno dice, realmente están resueltos en quitarle la vida a uno, pero no, el dueño de la vida de uno es Dios”.



López, enfatiza que últimamente no ha recibido amenazas contra su vida, “tenemos las amenazas que todo el mundo conoce, desde hace cuatro años, que cuento con un esquema de seguridad de la UNP y he seguido visibilizando la situación de las comunidades indígenas, no más, pero amenazas como amenazas, últimamente no”.



Sin embargo, en los últimos días Matilde ha estado realizando unos derechos de petición para exigir el cumplimiento de las sentencias en favor del pueblo wayuu, ya que no se ven los resultados, ni los avances y ha cosas que no dan espera, como el suministro de agua.

La lideresa también señala que no han mejorado en proporción las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Foto: Otros medios

Hechos confusos

De acuerdo a las declaraciones suministradas por el comandante de Policía Guajira, Henry Manuel Sandoval, asegura que los hechos son muy confusos y que fueron dos los motorizados que participaron.



“Estamos dentro de la etapa de investigación para establecer si fue un atentado o un intento de asalto al vehículo. Teniendo en cuenta que tenemos unos indicios muy claros de que todo indica que era un asalto al vehículo”, señaló Sandoval.



Sobre la persona que resultó herida, aseguró que se está por establecer si está relacionado con el hecho, por lo que se le están tomando las versiones en el hospital con acompañamiento de la Fiscalía.

Denuncia de crisis de agua

La líder indígena Matilde López Arpushana, denunció que los wayuu están atravesando nuevamente una situación difícil por la falta de agua en sus comunidades, ya que desde hace mucho rato no llueve y no cuentan con fuentes de abastecimiento.

Ni siquiera Dios nos ha ayudado un poco con el tema de la lluvia FACEBOOK

TWITTER

“Ni siquiera Dios nos ha ayudado un poco con el tema de la lluvia. Hay una situación muy fuerte, no hay agua en las comunidades indígenas, los animales comenzaron a morir y la sequía esta fuerte”, sostiene López.



Así mismo, señala que no han mejorado en proporción las condiciones de vida de las comunidades indígenas, “ni porque las altas Cortes el país hayan declarado a La Guajira en un estado de cosas inconstitucionales. Nada de eso ha avanzado, ni ha sido suficiente”.



LA GUAJIRA.