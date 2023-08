A las 8:40 a. m. de este 31 de agosto ocurrió un atentado con explosivos contra una patrulla de la policía en la vía entre Fuentedeoro y Puerto Lleras, al sur del Meta. En los hechos dos uniformados perdieron la vida y otros dos resultaron gravemente heridos, entre ellos el comandante de distrito.



Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento, aseguró en entrevista con Caracol Radio que los responsables del hecho serían las disidencias de las Farc que operan en el sector.

Atentado contra patrulla de Policía en el Meta Foto: Tomada de X: @carrllanos

El funcionario, además, condenó fuertemente lo sucedido: "Con dolo tiene uno que reportar que dos nuevos héroes son asesinados. Y se suman a la larga lista, porque se les volvió un deporte matar policías y atentar contra la Fuerza Pública y también contra la sociedad civil. Ellos no tienen ningún respeto por la vida humana".



Zuluaga aseguró que, de momento, no ha podido contactarse con el ministro de Defensa, Iván Velásquez; sin embargo, pidió presencia permanente de las autoridades y "lanzar una ofensiva muy fuerte para dar con la captura de estos delincuentes".



Asimismo, el gobernador se dirigió a sus redes sociales y cuestionó la voluntad de paz de las disidencias: "Esos mismos que están pidiendo cese al fuego, los mismos que están en negociaciones de paz, son los que siguen atentando contra las instituciones, matando policías e intimidando a las comunidades. Esto no puede seguir pasando".

Nuevo atentado criminal contra nuestros policías. Dolorosamente tenemos dos policías asesinados y dos heridos. En Puerto Lleras las disidencias de las Farc activaron un artefacto explosivo al paso de una patrulla. Los mismos que hablan de paz y cese al fuego, no paran de matar y… pic.twitter.com/khvY8Z6BGd — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) August 31, 2023

