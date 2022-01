El Ministro de Defensa, Diego Molano; el gobernador encargado de Arauca, Miguel Navas Ramos; el alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez Granados; y la cúpula militar realizan este jueves un consejo de seguridad extraordinario para determinar las medidas que se aplicarán en el departamento tras la escalada del conflicto armado entre grupos armados ilegales que este miércoles explotaron un carro bomba en el municipio de Saravena.

La reunión se da luego del atentado terrorista realizado en Saravena, donde un carro bomba fue detonado frente a la sede de las organizaciones sociales de Centro Oriente, donde se desarrollaba la escuela de Derechos Humanos Joel Sierra, y dejó como saldo una persona muerta y cinco heridos.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el edificio del ICA tras el atentado con el carro bomba. Foto: Defensoría del Pueblo

El ataque, ocurrido en el Barrio 6 de Octubre, también afectó a las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y a otras edificaciones, entre ellas, de algunas organizaciones sociales. Los responsables del hecho serían las disidencias de las Farc que delinquen entre Arauca y el occidente de Venezuela.



Sobre este atentado, el gobernador (e) Navas dijo: "No es posible que la intolerancia de los grupos al margen de la ley siga afectando la tranquilidad de la comunidad del municipio de Saravena. Hago un llamado a los violentos para que no sigan generando zozobra en esta localidad, donde se viene trabajando por su desarrollo y estos actos delincuenciales no contribuyen al progreso de su gente".



Por su parte el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Édgar Guzmán Robles, manifestó que, "rechazamos este acto terrorista, es una violación a los derechos humanos. Hacemos un llamado enfático a los actores armados para que saquen del conflicto a la población y en especial a los niños".



La fundación Joel Sierra había emitido un comunicado el pasado 9 de enero, en el cual denunciaba que estaban recibiendo amenazas.



"En horas de la tarde de hoy 9 de enero, se conoció un audio que ha rodado por WhatsApp, en el que se reconoce la voz de un personaje que aparece en redes sociales y quien se ha identificado como Antonio Medina del Frente 28 de las disidencias de las FARC. En el audio se anuncia que 'la idea es volar esos negocios de los manes' y se

menciona a Asojuntas, presidentes de juntas y líderes, a quienes habría que matar" señalaron en el comunicado.



Además, en este entonces, le habían solicitado al Gobierno Nacional tomar las medidas urgentes para protegerla vida e integridad de los araucanos y de manera especial a los líderes sociales y comunitarios gravemente amenazados con este tipo de hechos.

Hacemos presencia en Saravena, hablando con afectados por el atentado terrorista. Que sepan los violentos que no cederemos espacio y estaremos aquí hasta garantizar la tranquilidad en Arauca. En minutos daremos inicio al #ConsejoDeSeguridad donde tomaremos nuevas medidas. pic.twitter.com/abLiFtM9eF — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) January 20, 2022

Ellos nos dijeron que no van a atacar a los civiles, creo que por eso primero dispararon al aire, para que la gente se asustara, se escondiera y no hubiese muertos con la explosión; pero sí los hubo FACEBOOK

TWITTER

Un habitante de Saravena consultado por EL TIEMPO, quien pide reserva de su identidad por seguridad, explicó que antes de la explosión se escucharon una serie de disparos al aire. "Ellos nos dijeron que no van a atacar a los civiles, creo que por eso primero dispararon al aire, para que la gente se asustara, se escondiera y no hubiese muertos con la explosión; pero sí los hubo".



Y agregó que espera que pronto se tomen medidas para sacar a la comunidad de en medio de ese conflicto. "Ellos están peleando por sus negocios ilegales y la gente de Saravena no tiene nada que ver en eso. Nosotros estamos pagando el precio de sus peleas por droga. Ahora, mucha gente se está yendo del municipio porque realmente no hay garantías acá, como este atentado pueden haber muchos más en cualquier momento".



A esta hora se realiza el consejo de seguridad, en el cual se definirán operativos de seguridad, de búsqueda y captura, y -posiblemente- se establezcan recompensas por información que permita dar con la captura de los responsables.

Más contenido de Colombia:

Fiscal del caso Mauricio Leal presentará pruebas en el caso Enrique Vives

Cali prepara medidas por presencia de guerrilla, disidentes y narcos