Este 14 de diciembre hubo dos atentados terroristas en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Una bomba estalló entra la cerca del aeropuerto y una de las pistas de aterrizaje y mató al terrorista que la trasladaba. Posteriormente, una segunda bomba instalada en una maleta estalló y cobró la vida de dos policías expertos en la desactivación de explosivos.

Los dos uniformados muertos fueron William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, quienes habían sido condecorados recientemente por su excelente trabajo en el escuadrón antiexplosivos en Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo.



Belkys Báez, esposa del intendente Bareño, habló en exclusiva con W Radio y narró sus años juntos, las convicciones de su esposo como explosivista y explicó que él no contaba con los equipos adecuados para desactivar la bomba en Cúcuta.

Mi esposo había dicho que la situación estaba muy complicada en el departamento y que en febrero se iba a retirar FACEBOOK

TWITTER

"Mi esposo había dicho que la situación estaba muy complicada en el departamento y que en febrero se iba a retirar, porque él quería estar más tiempo con nuestra familia y llegó un tiempo en el que el miedo le llegó y ya no pudo más con él", dijo Báez en W Radio.



La mujer explicó que ellos son una familia cristiana evangélica con dos hijos, una niña de 12 años y un niño de 5. En el 2014 se casaron después de casi ocho años de novios. Además, Bareño tenía dos hijos más adolescentes, uno ya está estudiando Ingeniería Química en la UIS y el otro tiene 16 años y quiere estudiar medicina. "Sus carreras eran nuestros objetivos como padres", relató, entre lágrimas, Belkys.

Facebook Twitter Linkedin

Decenas de uniformados realizaron inspecciones en el territorio del aeropuerto para constatar que no existan más artefactos explosivos. Foto: Andrés Carvajal

Bareño estaba próximo a retirarse, explica su esposa, porque ya había cumplido su edad de pensión y quería estar con los suyos, "pero no lo había hecho porque amaba lo que hacía y porque no había funcionarios como él".



Además, la esposa del uniformado fallecido manifestó que para desactivar la bomba en el aeropuerto de Cúcuta este 14 de diciembre, a Bareño y a su compañero de equipo no les dieron los implementos necesarios para realizar correctamente el trabajo.

No firmaron las cartas para entregarles equipos, porque no habían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían... FACEBOOK

TWITTER

"No firmaron las cartas para entregarles equipos, porque no habían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían y no sé a quién le corresponde decidir cuándo entregarles dotación. Pero todo eso ahora es tema de investigación", dijo Belkys.



La mujer también aseguró que esta irresponsabilidad con los equipos de los explosivistas como su esposo viene ocurriendo dese hace al menos un año y ya ellos le habían manifestado tres veces a su comandante sobre esta situación.



"No sé qué les respondía el comandante. Él seguía trabajando por vocación y porque sabía que había un peligro que ponía en riesgo la vida de mucha gente", concluyó la mujer.



Finalmente, Belkys, quien es ingeniera de minas, señala que ella está tranquila, pese a todo, y que cuenta con el apoyo total de la empresa donde trabaja. Ahora, solo queda esperar el proceso legal de lo que ocurrió con su esposo y -como indicó- se va a concentrar en los estudios de sus hijos y su bienestar.

NACIÓN