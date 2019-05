Atentado contra militares en concierto deja 7 heridos en Teorama

Con una granada fue atacado un grupo de militares que se encontraban en la esquina del parque principal del municipio de Teorama en Norte de Santander.



El hecho se produjo en la madrugada de este domingo en medio de un concierto en conmemoración a las fiestas patronales por el cumpleaños 207 del municipio.

Según Ever Pallares, personero de Teorama, el hecho dejó siete heridos, dos militares y cinco civiles dentro de los cuales hay dos menores de edad.



“En el momento de la explosión los militares estaban en una de las esquinas del parque principal, allí fueron atacados parece que con una granada y como consecuencia resultaron dos soldados heridos y cinco civiles entre ellos dos menores de edad”, añadió Pallares.

En el momento de la explosión los militares estaban en una de las esquinas del parque principal, allí fueron atacados parece que con una granada

Momento exacto cuando detona un artefacto explosivo en Teorama, Norte de Santander en medio de las fiestas patronales. pic.twitter.com/6IKyWyKPDF — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) 19 de mayo de 2019

Los dos soldados fueron evacuados en helicóptero hacia la ciudad de Cúcuta y los dos menores de edad fueron trasladados a la ciudad de Ocaña, donde recibieron atención médica.



"La última información es que los militares y los civiles están estables y están fuera de peligro. Están en recuperación", informó el personero.

Dos militares y cinco civiles resultaron heridos. Foto: Suministrada

El Coronel Fabián Ospina, comandante de la policía de Norte de Santander, ofreció una recompensa de cinco millones de pesos a cambio de información sobre los responsables, "estamos pagando hasta cinco millones de pesos para dar con la captura de los responsables de este atentado, no tanto contra los militares, sino contra la población civil".



Este domingo se realizará un consejo de seguridad para evaluar el hecho que hasta el momento no ha sido atribuido a ningún grupo armado ilegal. Sin embargo, en esta zona hay presencia de ELN, EPL y disidencias de las Farc.



Las autoridades evalúan suspender las actividades que se tenían programadas para hoy en conmemoración del cumpleaños del municipio.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga