Ileso en atentado exnegociador de las Farc en La Habana

En la mañana de este jueves, en Popayán fue atacado el esquema de protección asignado a Mauricio Jaramillo, coordinador del partido Comunes.



“Se evidencia una vez más la falta garantías para nuestra actividad política. Son ya 283 firmantes de paz asesinados desde 2016”, dijo a través de su cuenta de twitter, el líder de ese partido político, Rodrigo Londoño.

Según testigos, hombres armados en motocicletas, se atravesaron en la vía en el sector conocido como Guadalejo y dispararon en varias oportunidades contra la camioneta en que se movilizaba el médico y excombatiente.



Gracias a la reacción de los escoltas, el ataque no tuvo consecuencias fatales.



Miembros del partido, aseguraron que el “protegido” no iba en el vehículo. “Por fortuna no hubo heridos ni pérdidas humanas”, agregó Londoño.



Este viernes 20 de agosto inicia en la capital caucana el “Refugio Humanitario”, un evento convocado por excombatientes de las Farc que buscan rechazar los hechos de violencia y exigir garantías para la vida en el departamento del Cauca. La actividad se llevará a cabo hasta el 24 de agosto.



Este atentado recuerda a lo ocurrido en octubre del año pasado, cuando hombres armados a la altura de la vereda La Cabrera, en la vía que conduce de Popayán a Coconuco, Puracé, le quitaron la vida a Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez, dirigente social, empresario y líder de la Colombia Humana en el Cauca.



POPAYÁN