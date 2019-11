Dos explosiones y un muerto en Córdoba generan tensión previa al paro

Un artefacto explosivo fue lanzado por desconocidos a un almacén de motos en el municipio de Montelíbano, en el sur de Córdoba, la noche de este miércoles dejando una persona muerta.

La víctima fue identificada como Emilio José Mejía, de 82 años, quien caminaba por el lugar al momento de la explosión.



La Policía informó que adelanta las investigaciones sin confirmar la relación del hecho con la marcha sindical y estudiantil. Sin embargo, señaló a través de un comunicado, en la zona existe una disputa criminal entre grupos ilegales conocidos como 'clan del Golfo' y 'Caparros'.

Este martes también se presentó otra explosión en las afueras del colegio Británico en la ciudad de Montería.



En este caso, la Policía informó que, según el registro de las cámaras de vigilancia del lugar, dos hombres bajaron de una camioneta y lanzaron un paquete en las afueras del colegio el cual explotó sin causar daños materiales ni lesiones a estudiantes ni profesores.



“Es de anotar que este hecho no tiene ninguna relación con la jornada de protestas presentada a nivel nacional ya que no es la primera vez que este plantel educativo es víctima de este tipo de atentados”, explicó la Policía Metropolitana de Montería.



La movilización en Montería inició a las 9:00 am y recorre las principales calles de la ciudad para terminar en el epicentro administrativo de la calle 27 sede de la Gobernación de Córdoba.



En otros 24 municipios también se realizan movilizaciones resguardadas por las autoridades.

GUDILFREDO AVENDAÑO

Para EL TIEMPO

En Twitter: @GudilfredoAv