Atacan con explosivos caravana en la que iba general del Ejército

Una carga explosiva fue accionada en una de las vías del corregimiento de Aguas Claras, Ocaña, en el Norte de Santander. El atentado ocurrió justo en el instante cuando el vehículo de la Segunda División del Ejército Nacional se movilizaban en movimiento táctico este tres de octubre. El hecho se le atribuyó al Eln

El atentado iba dirigido al comandante de la Segunda División, el General Mauricio Moreno, quien se había desplazado hasta el aeropuerto de Aguas Claras para abordar un avión hasta Tibú. Cuando la caravana de seguridad regresaba hacia Ocaña fue accionado el explosivo.

No se registraron víctimas en el suceso, solo pérdidas materiales en un vehículo militar y una camioneta civil ocupada por cuatro personas que se movilizaban por la vía al mismo tiempo.



"Solamente se registró una pérdida material y un pequeño daño en un vehículo civil. Afortunadamente el hecho no fue grave y todos estamos bien", declaró el general Moreno.



Las autoridades ya realizaron el despliegue en la zona para constatar que no existan más cargas explosivas alrededor de esta vía que conecta con el Catatumbo.

Duván Álvarez

Para EL TIEMPO

CÚCUTA