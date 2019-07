Atender a venezolanos le cuesta a Risaralda  $ 57 mil millones al año

El departamento de Risaralda ya no tiene 14 municipios, tiene uno más: “Venezuela”.

Los 12.283 migrantes venezolanos que a mayo pasado, según Migración Colombia, habían llegado a Risaralda conforman un municipio con una población cercana a la de Pueblo Rico, 14.429, según el Censo 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Cabe recordar que según Migración Colombia, al país han ingresado un millón 300 mil venezolanos desde que comenzó el éxodo.



El 90 por ciento de estos migrantes vive en Pereira y Dosquebradas, lo cual representa retos para las administraciones de los dos municipios más importantes de Risaralda.



Por lo anterior es que ahora en Pereira y Dosquebradas no sea nada extraño que en un restaurante, una cafetería o en un negocio lo atienda a usted un venezolano o una venezolana. O si solicita un domicilio o un arreglo de plomería o electricidad en su casa llega un nacido en el país vecino. Eso sin contar a las familias enteras de venezolanos que piden limosna en los semáforos de la capital de Risaralda y en el llamado Municipio Industrial.



La mendicidad de los venezolanos migrantes en las calles de Pereira fue motivo de una mesa interinstitucional que se realizó ayer promovida por la Personería de Pereira. En esta se analizó la situación y se plantearon diferentes caminos para tratar de ayudar a esos migrantes.



Sin embargo que haya tantos venezolanos en Pereira, y en Risaralda en general, es preocupante en una ciudad que apenas tiene 409.670 habitantes, según el censo del Dane.



Así lo considera el subsecretario de Planeación Socioeconómica de la Alcaldía de Pereira, Jhonier Cardona Salazar.



“En términos poblacionales hoy (en Risaralda) tenemos un municipio más como Pueblo Rico, con las necesidades que tiene un municipio como Pueblo Rico pero sin recursos”, explicó Cardona.



El municipio número 15 de Risaralda obviamente no existe en el mapa, pero de acuerdo con Cardona, surgió y crece cada día más por la “benevolencia y no a través de una distribución económica, espacial y geográfica”.

​

El funcionario señaló que de los 5 billones de pesos que le cuesta al país atender a los venezolanos en salud, servicios públicos, educación y vivienda, 57 mil millones de pesos le corresponden a Risaralda.



La destinación de esos recursos le resta, según Cardona, presupuesto a los nacionales, especialmente en el tema de salud. “Los tienen que atender con los mismos recursos que no alcanzan ni siquiera para los nativos. Y con la precarización para los nativos (como consecuencia) porque para poder atender a esta gente (los venezolanos) tengo que disminuirle aún más la calidad de la prestación (de servicios de salud a los nacionales)”, comentó Cardona.



El PhD en Economía aclaró que sin el ánimo de estigmatizar a los venezolanos inmigrantes que están en Pereira, en esta ciudad se refleja lo que sucede en el resto del país: el 70 por ciento de los que han llegado tienen edades entre los 17 y 38 años, y el 42 por ciento no tiene el permiso especial de permanencia, que les permite conocer a las autoridades migratorias si la persona tiene antecedentes judiciales.



“Muchos de esos que han ingresado sin ese permiso es porque tienen algún problema judicial en Venezuela que se está viendo reflejado, no digamos en todas las actividades delincuenciales, para no satanizar al venezolano, porque es más la gente buena que la mala, pero gran parte de ese 42 por ciento se está dedicando en el departamento y en el país a realizar actividades no muy lícitas”, aseveró Cardona.