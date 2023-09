El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Argelia, en el sur del Cauca, hizo un llamado a los organismos de socorro por un enorme incendio forestal que amenaza con consumir 12 mil hectáreas de la reserva natural Santa Clara, ubicada en la vereda La Laguna, corregimiento San Juan de la Florida.

“Esta situación desborda toda nuestra capacidad, no tenemos las unidades ni las herramientas suficientes para atender este tipo de incendio, necesitamos apoyo aéreo con urgencia, pues este es el hábitat del oso, del armadillo, de innumerables aves que en este momento se encuentran en riesgo”, dijo el comandante del organismo de socorro de este municipio, Édward Marcel Pérez.



El comandante señala que las fuertes llamas ya han consumido vegetación.



“Es un incendio que no se puede controlar por la topografía del camino, estamos a tres horas de camino hasta donde está el foco del incendio”, dijo Pérez.



Desde este miércoles 20 de septiembre, la comunidad trata de controlar y extinguir las fuertes llamas que ha afectado gran parte de zona.



Los vientos han ocasionado que se propague cada vez más amenazando la reserva natural.



Se espera que autoridades departamentales y nacionales acudan al llamado y así evitar que esta conflagración genere un mayor impacto ambiental en una zona que, además, vive una complicada situación de orden público.

Atentado dejó sin energía a más de 10 mil usuarios

En Argelia, horas antes, hombres armados atacaron a disparos la subestación, dejando a 10.263 clientes sin servicio de energía.



“La irrupción perpetrada, afectó el transformador que suministra el servicio de energía a más de 49 veredas”, informó la Compañía Energética de Occidente (CEO), a través de un comunicado.



“La compañía ha programado iniciar las reparaciones necesarias, una vez cuente con las garantías de seguridad y el acompañamiento de la fuerza pública y la comunidad”, agrega el texto.



“CEO rechaza las acciones presentadas en el municipio de Argelia, situación que impide la atención oportuna a los daños ocasionados y la continuidad en la prestación del servicio, y reitera su compromiso de prestar un servicio de energía asequible y no contaminante, mientras aporta al progreso social de la región”, finaliza el comunicado.



