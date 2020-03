Piden rutas de atención para habitantes de calle durante pandemia

En medio de las diversas propuestas en las regiones para frenar la propagación del coronavirus (covid-19), diferentes fundaciones que atienden a habitantes de calle se encuentran preocupadas por cómo operar frente a prevención y atención de estas personas ante la pandemia que ya registra más de 300 casos en el país.

La Fundación Samaritanos de la Calle, de Cali, está implementando un plan de contingencia para los habitantes de calle, debido a que el riesgo de contraer el coronavirus para ellos puede ser mayor. En la ciudad hay más de 3.200.



Ese plan de contingencia se apoya en la Secretaría de Salud del municipio, que tiene una línea comunitaria para que los casos sean reportados.



La institución cuenta con un equipo de salud. Siempre está pendiente de cualquier sintomatología. Lo integran un médico, un enfermero y auxiliares de enfermería.



Tiene programadas actividades sobre cómo deben lavarse las manos y la prevención que deben tener si llegan a presentar algún síntoma extraño como gripa fuerte, fiebre o cualquier otra manifestación. Se les está explicando y dando información sobre qué deben tener en cuenta.



Durante esta semana hubo actividades y se extenderán durante 15 días. Se visitarán los sitios donde habitantes de la calle circulan o permanecen, para hacer acciones de prevención; para los que no visitan el hogar de paso, se les enseñará a lavarse las manos y a tener esos cuidados preventivos.



Para ello también se pondrá a disposición un bus con baño y ducha para que se bañen. Además, para aquellos que acuden al hogar de paso, una de las condiciones es que ingresan y se deben bañar.



Los equipos de calle estarán en esos sitios acompañados de los prestadores de servicios que tiene la institución. También se les enseñará cómo se deben saludar y qué deben tener en cuenta para su seguridad.

Según el censo del Dane de 2018, Bogotá tiene 1.061 mujeres habitantes de la calle. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Cuando detecten un caso, inmediatamente se hará la revisión a la ruta que ha establecido la Secretaría de Salud de Cali, a través de las líneas que trabaja el equipo de salud y la línea comunitaria.



En el refugio se acogen un máximo de 110 personas. En el ingreso se les hace una revisión para ver si tienen fiebre o cualquier otro síntoma del virus. Como los conocen e identifican, consideran que es fácil determinar su cambio de estado de salud.



En la institución, si uno de ellos se siente mal, inmediatamente cuenta con el médico que se encuentra atento desde la fundación.



Ellos ya están acostumbrados a ingresar e ir inmediatamente al médico cada que se sientan mal, explicaron funcionarios.

Otras ciudades

Por su parte, en Medellín, autoridades explicaron que con habitantes de calle no se está haciendo nada especial sobre el covid-19. Ellos tienen atención en salud integral en Centro Día (que es un centro transitorio donde reciben alimentación, un baño y atención en salud de la Secretaría de Inclusión Social).



En caso de que alguien presente algún síntoma, se remite; pero de otro modo no hay medidas especiales, teniendo en cuenta el protocolo que estableció la ciudad para la atención al coronavirus, que se canaliza a través de la línea 123.



Cabe mencionar que el principal problema de salud en esta población es la tuberculosis, según recalcó esta dependencia de la Alcaldía de Medellín, y que son casos que se atienden mediante los protocolos estipulados para esta población desde la Administración municipal.



En Santander, Natalia Durán, secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga, indicó que se han reunido con las fundaciones que atienden a los habitantes de calle para tomar las medidas necesarias y proteger a esta población vulnerable.



“Nos hemos reunido con las fundaciones para que tomen medidas. Estas consisten en que si a estas fundaciones llega alguna persona que presente síntomas que pudieran estar relacionados con el virus, esta fundación debe avisar inmediatamente”, indicó la secretaria.



Igualmente, están incentivando el lavado de manos en las fundaciones a donde llegan a solicitar servicios.



En Atlántico, las autoridades de salud indicaron que no existe un trabajo diferente; sin embargo, aclararon que se mantiene una línea directa para atender casos relacionados con covid-19.

Alerta por situación de los migrantes

Es preocupante la situación de los venezolanos que no cuentan con un hogar y viven en las calles de las ciudades. Uno de esos casos es Villavicencio.



En la capital del Meta hay cerca de 21.000 venezolanos y colombianos que retornan del país vecino. La mayoría viven en la calle o en hoteles y residencias en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua y jabón para bañarse siquiera las manos.

En un sector del cruce del Anillo Vial con la avenda a Catama, en Villavicencio, se ha instalado un grupo de venezolanos en cambuches. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Así lo informa Alexandra Rodríguez, directora de la asociación de venezolanos residentes en Colombia (Llanovencol), preocupada por la vulnerabilidad de la población migrante frente a las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus.



“Algunos pasan la noche en hoteles, casi lupanares, donde pueden dormir. A veces no les es permitido bañarse porque son muchas personas para una sola habitación y el pago no les da para cubrir gastos de agua”, relata.



Y añade: “Son seres humanos que deambulan por las calles, que no están acá por gusto. Que no se nos olvide que son víctimas de una crisis humanitaria, huyeron para salvar sus vidas y las de sus familias con niños, embarazadas, ancianos y enfermos”.



Hoy, en las calles de Villavicencio “pueden encontrar el terror de aquello a lo que huyen y, evidentemente, pueden ser foco de transmisión del virus”, advierte Rodríguez, quien desde su asociación, y con apoyo de la Cruz Roja, tiene un puesto de atención a migrantes en la ciudad.



La directora de Llanovencol pide soluciones urgentes como baños públicos con duchas, jabón y lavamanos, alimentos, alcohol para desinfección, comprensión y buena voluntad.



El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, dijo que en las siguientes horas adelantará una reunión con autoridades locales y organismos de socorro para plantear medidas que permitan mejorar la condición de los migrantes, entre las que está un albergue provisional.

