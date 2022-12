Por segundo año consecutivo, Transcaribe pondrá en circulación una ruta especial durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, pensando en los cartageneros y visitantes que deban movilizarse durante la llegada del año nuevo.



La ruta E2023 Año Nuevo cubrirá un recorrido circular, similar al del año anterior, entre la estación Chambacú y el barrio Bocagrande, en ambos sentidos. Este año, operará entre las 8:30 de la noche del 31 de diciembre de 2022, y la 1:00 de la mañana del 1 de enero de 2023.



(Además: Tractocamión con ACPM se accidentó y fue saqueado por la comunidad en Cesar)

El recorrido inicia en la estación Chambacú, ingresando al Centro Histórico para seguir hacia Bocagrande

Facebook Twitter Linkedin

La ruta recorrerá el Centro Histórico y BOcagrande. Foto: Archivo/ EL TIEMPO

El recorrido inicia en la estación Chambacú, ingresando al Centro Histórico para seguir hacia Bocagrande, recorriendo la Avenida San Martín hasta el Parque Flanagan.



Luego retornará por la carrera 3 para volver al centro, y llegar a Chambacú, realizando el retorno operacional en la glorieta del Castillo de San Felipe.



Esta ruta hará paradas en ambos sentidos en las estaciones Chambacú, Centro y Bodeguita, y en los paraderos habituales del barrio Bocagrande, ubicados sobre la avenida San Martín y la Carrera 3. La ruta está programada para circular con intervalos de 15 minutos entre uno y otro vehículo, con monitoreo permanente de la demanda desde Centro de Control, que permitirá tomar decisiones para disminuir tiempos de espera.



(Le puede interesar: En video: una mujer grabó indignante acoso sexual de su jefe en Cartagena)



El valor del pasaje de esta ruta especial será el mismo que para la operación habitual del sistema: $2.700. Los usuarios podrán abordar utilizando su tarjeta Transcaribe recargada, y en caso de no tener tarjeta, el concesionario de recaudo dispondrá de personal a bordo de los buses, para que los pasajeros puedan pagar su pasaje en efectivo.



La operación de todas las rutas habituales de Transcaribe se mantendrá en el horario acostumbrado para los sábados: rutas troncales y pretroncales entre 5:30 a.m. y 8:30 p.m. (T100E entre 6 a.m. y 1 p.m.); rutas alimentadoras entre 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; ruta A102: 6:00 a.m. a 7:00 p.m; ruta C001: 5:00 a.m. a 9:30 a.m; rutas A111 y C016: no operan.



Cartagena