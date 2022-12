Como parte del proyecto de mejora de redes eléctricas, la empresa Air-e avanzará este domingo en la instalación de nuevas líneas en sectores de los barrios Villa Carolina, Limoncito y Las Tres Ave Marías este domingo 11 de diciembre.



Los trabajos se llevarán a cabo entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en las calles 86 a la 88ª, con las carreras 65 a la 73.



Mejora del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira Foto: Air-e

Mientras tanto, se presentarán breves interrupciones entre las 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p. m. en la calle 85 a la 93 y de la carrera 70 a la 75A en Limoncito y de la calle 75B a la calle 85B, desde la carrera 75B a la carrera 76B en Las Ave Marías.



Por otra parte, de 8:40 de la mañana a 5:00 de la tarde se trabajará en la calle 80 con la carrera 49C en altos del Prado.



Adicionalmente, se presentarán breves interrupciones de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m. en los siguientes sectores: Ciudad Jardín, América, Nuevo Horizonte, Los Alpes, La Cumbre, El Tabor, La Pradera, vía a Juan Mina, Las Estrellas, calle 96 a la calle 120 y de la carrera 42 a la carrera 45 en El Tabor, Villa del Rosario, Las Estrellas, Campo Alegre, Los Nogales.



Para el caso del circuito Santo Domingo se presentará una interrupción entre las 4:00 a. m. y 1:00 p.m., dejando sin energía los barrios Villa Cecilia, Villa Blanca, Bella Arena, José Antonio Galán, El Milagro, Palmarito, San Nicolás (entre carreras 3a y 3c entre calles 38b y 41b).



En el mismo horario estarán sin servicio los siguientes sectores alimentados por el circuito Ciudadela 20 de Julio (calle 45 entre carreras 1 y 3 sur y entre carreras 9 sur y 15 sur; sector puente Las Moras); Soledad: Villa del Carmen, Villa Zambrano, Villa Katanga, Portal de Las Moras, Los Fundadores, Villa Soledad, Las Colonias, Las Colinas, Villa Merly, Villa De Soledad, Villa Rosa y Urbanización Puerta De Oro. Además, el estadio Metropolitano.



Como parte de las obras se ejecutarán trabajos de 4:00 de la mañana a 10:00 de la mañana en los barrios: Los Balcanes, Las Moras Etapa 4, Villa Estadio, Altos de Sevilla, Villa Las Moras, Urbanización Nuevo Horizonte, María de Los Ángeles, El Manantial, Los Loteros, Ciudad Camelot, Nuevo Milenio, La Inmaculada, Los Rosales, Terranova II, Los Cusules, Nueva Esperanza, Villa Carmen Etapa I, Villa Carmen Etapa II, Urbanización Villas del Portal y Urbanización Villa Linda Murillo.



Igualmente, Parque Muvdi, Villa Muvdi, Villa De Las Moras II, Villa De Las Moras I, Villa Katanga, Villa Katanga II (entre calles 46 y 54 entre carreras 22 y 24), La Viola (entre calles 56 y 56b entre carreras 16d y 17d), Las Colinas (entre calles 55a y 56a entre carreras 17 y 17c).

Los cortes serán de entre 7 y 8 horas. Foto: iStock

En el circuito Las Moras de 4:00 a. m. a 10:00 a. m. Urbanización Las Gaviotas, Los Balcanes, Los Robles y Tres Cruces. Para el caso del circuito El Parque de 4:00 a. m. a 10:00 a. m. Urbanización Arboleda, Nacional, Las Gaviotas (entre calles 54d y 55 entre carreras 34 y 45), El Ferrocarril (entre calle 26 y calle 30 entre carreras 22 y 26), Soledad Real (calle 30 entre carreras 19 y 22), Las Marinas (entre calles 26 y 30 entre carreras 20 y 36), La Floresta (entre calles 21 y 30 entre carreras 12 y 15); sectores aledaños a la vía hacia el Aeropuerto.



En el circuito Centenario de 4:00 a. m. a 10:00 a. m. estarán sin energía Parque Muvdi III, Urbanización Normandía, Soledad 2000, Las Farrucas, Villa Stefany, Las Nubes, La Bonanza, Urbanización Villa Mónaco, Urbanización Villa Jerusalén, Tajamar I-II, entre carreras 14c y 15 de la calle 54 a la 63 (Los Rosales).



Finalmente, en el circuito Robles de 4:00 a. m. a 1:00 p. m. Sectores sin energía: Soledad: Los Robles, Tres Cruces, Urbanización Las Gaviotas, Villa Estadio La Palma, Villa Estadio II y Las Moras.



