A disparos fue asesinado en Corinto, un estudiante que tenía 16 años. El crimen sucedió en este municipio del norte del Cauca, donde horas antes, el adolescente había participado en un plantón para rechazar los hechos violentos que tienen a 400 alumnos resguardados en sus hogares.

Este joven era estudiante de la institución educativa José María Obando, colegio que el pasado 5 de septiembre fue impactado por 146 disparos, luego de un hostigamiento a la Policía, dejándola destrozada y a centenares de niños sin oportunidad de clases.



Su cuerpo fue encontrado en la entrada al municipio de Miranda, también en el norte caucano.



El menor se desplazaba en motocicleta por la vereda Guatemala, cuando fue impactado por varios disparos

“Es triste ver cómo se apagan los sueños. La familia Obandista envía un abrazo de fortaleza a la familia de nuestro querido estudiante por su pronta partida, oramos porque su alma descanse en paz y el gran Dios abrigue sus corazones con consuelo”, informaron en el colegio.



La comunidad lamenta este hecho y piden se ubiquen a los responsables.



“Pensar que nos acompañó en el plantón y la marcha (del 13 de septiembre). ¡Qué tristeza! Vivirá en el corazón de todos nosotros, pero duele no poder estar a su lado. Fuiste un gran amigo para mis hijos, que triste noticia, no me las creo”, dijo un allegado.



Esa protesta fue pacífica, en la que profesores, alumnos y comunidad en general, pidieron a las autoridades, el traslado de la estación de Policía, pues argumentan que pone en riesgo la integridad de la población. El colegio se encuentra al frente.



Allegados del adolescente dijeron que durante el plantón había participado, ayudando a maestros y a padres de familia con las diferentes actividades que se habían programado.



(Lea también: ¿Fue un asesinato? Conmoción y romería ante policías en el nororiente de Cali)



“Nuestro llamado es que haya garantías en la educación de nuestros estudiantes, soluciones definitivas”, expresó una profesora.



La Policía, por su parte, a través de un comunicado anunció que se estudia la posible reubicación de la base policial en esa localidad.



