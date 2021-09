Asesinan a futbolista caleño en el sur del Cauca

Hay consternación en el sur del Cauca tras el asesinato de un futbolista y líder deportivo en el corregimiento de El Mango, zona rural del municipio de Argelia.



Según las autoridades, los hechos ocurrieron en la noche de este viernes, luego de que hombres armados entraran a la casa del joven, lo sacaran violentamente para posteriormente ultimarlo con arma de fuego en presencia de los pobladores.

La víctima fue identificada como Jeimar Alberto Rentería de 24 años, exjugador del Deportivo Ocotal en Nicaragua.



También había hecho parte del club Deportivo Argelia C y actualmente pertenecía al Depor Mango.



Era oriundo de Cali, pero se había trasladado al municipio caucano para ayudar a la comunidad y apoyar a otros jóvenes que soñaban con ser futbolistas.



"Colaboraba activamente en solucionar problemas de su comunidad", dijeron líderes de la zona.



Según allegados, el joven llevaba poco tiempo viviendo ahí y no había presentado amenazas.



“El club Deportivo Argelia expresa nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de Jeimar Rentería, quien un día defendió los colores de nuestro equipo, mucha fortaleza para toda su familia. Descansa en Paz ‘Cría 8’”, fue el mensaje de condolencia de las directivas e integrantes de Deportivo Argelia.



En el 2016 habría participado en la Copa Telepacífico con el Depor Valencia.



“Siempre estaba dispuesto a jugar cuando le decían que era un partido para recoger fondos para arreglar el estadio o para ayudar a la gente, ese pelado estaba dispuesto a trabajar por los demás”, agregaron los líderes sociales.



Se conoció también que esperaba un bebé con su pareja.



“Fuiste el hombre más feliz cuando miraste esta hermosa ecografía, no te cambiabas por nada mi amor, me decías está tan chiquitito, siempre me dabas besitos en la panza, eras el mejor amor, siempre serás el dueño de mi amor, ese hermoso lugar siempre será para ti mi vida entera”, es el mensaje dejado por su pareja en redes sociales.



En el corregimiento de El Mango en noviembre del 2020 se registró la masacre de cinco personas.



Esta zona del Cauca ha enfrentado el conflicto armado, la presencia de grupos irregulares y hasta conflictos con la fuerza pública. Pobladores la califican como una zona olvidada por el Estado.

