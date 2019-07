La millonaria carga de los hospitales de Santa Marta y Valledupar

La crisis financiera de los principales centros asistenciales de la capitales del Cesar y Magdalena cada día se agudiza como consecuencia de la atención que deben ofrecer a la población de inmigrantes que llegaron a estas ciudades.



Además de ser un golpe para las finanzas de estos hospitales, se está afectando el mismo servicio que deben ofrecer a los usuarios, ante la incapacidad de reaccionar a la demanda a la que están siendo sometidos.

En el Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar la avalancha de tutelas, obliga al centro asistencial, prestarle atención médica a la población venezolana, lo que genera complicaciones financieras al hospital.



El secretario de salud departamental, Jorge Juan Orozco aseguró que la entidad, este año, acató 25 fallos de tutela en favor de estos pacientes, cifra que según el funcionario, aumentan diariamente.



Actualmente en el Cesar, hay aproximadamente 40 mil venezolanos, de esos, 27 mil residen en Valledupar, y la deuda de esta población al hospital, superan los 20 mil millones de pesos.

“La financiación que otorga el Estado, es para la atención de urgencias que en el primer semestre de este año, llegó a 3.300 casos atendidos, de los cuales, 1.208 mujeres fueron atendidas en el área de maternidad, 600 de ellas son venezolanas con el agravante de embarazos de alto riesgo, porque no se hacen controles prenatales y hay que atenderlas con las complicaciones que conllevan. La preocupación, es que nos están obligando a hacer procedimientos que no tenemos habilitados, y el Estado no ha presupuestado recursos para la hospitalización de esta población, lo que agudiza la crisis que viene afrontando este hospital” precisó Armando Almeira Quiroz, gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López.



Dentro del plan de contingencia se contempla la capacitación a jueces donde de manera integral, se puedan analizar las tutelas; por otro lado, solicitaron a los congresistas de la región, liderar procesos para jalonar mayores recursos ante el Ministerio de Salud.



“Vamos a solicitarle también al Personero gestionar ante las ONGs internacionales para que presten mayor atención a los migrantes venezolanos. Por otro lado, estamos gestionando la creación de una estampilla del Gobierno Departamental para recaudar fondos que sean destinados a la atención de esta población” recalcó Orozco.

Rechazan ayuda humanitaria

Para Rafael Morales, líder de la colonia venezolana en Valledupar, la situación que afronta el Hospital Rosario Pumarejo de López, podría minimizarse con la intervención de las organizaciones internacionales que están prestas a brindar ayuda humanitaria a esta población, pero según él, esta iniciativa fue rechazada por la administración departamental y municipal.



“Hubiera sido menos carga para el hospital, si la administración municipal y departamental hubieran recibido a las ONG's que vinieron a atender a la población migrante en materia de salud, alimentación y social. Sin embargo, esto fue negado por el secretario de gobierno municipal, supongo que por órdenes del alcalde. Ellos adujeron, no recibirlas supuestamente por carecer de infraestructura para que estas ONGs pudieran atender a la población migrante”, recalcó Morales.

Unas 600 mujeres en estado de embarazo han sido atendidas en el hospital de Valledupar. Foto: Archivo particular

El líder destacó, además, que miembros del Programa Mundial de Alimentación, (PMA), también quiso vincularse con cinco mil desayunos y almuerzos para venezolanos, sin embargo, recibieron la misma negativa.



“Nos dijeron que no tenían espacio, de igual manera se sumaron otras ONGs como Americare, Medicare, OIM, para desarrollar jornadas de salud para reducir los índices de hacinamiento en los hospitales, pero lamentablemente no fueron recibidas” subrayó.

En Santa Marta atendieron dos mil embarazos

En un año que lleva en funcionamiento la urgencia del Hospital Julio Méndez Barreneche, han sido atendidos un total de 5.302 pacientes venezolanos, de los cuales más del 50 por ciento se trata de mujeres embarazas que presentan diferentes enfermedades y riesgo de pérdidas.

“Este año el número de pacientes venezolanos ha crecido considerablemente, en su momento se habló de que existe un tour de la salud, que consiste en trasladar gente enferma a Santa Marta para que sea atendida en este hospital; la preocupación es grande teniendo en cuenta los altos costos que genera cada usuario y las limitaciones que tenemos para atenderlos a todos”, precisó el gerente del centro asistencial, Tomas Díaz Granados Casadiego.



La atención a la población migrante le ha costado al hospital universitario más de 12 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional solo ha retribuido $350 millones.

Son muchas las personas inmigrantes que a diario llegan al Hospital Julio Méndez Barreneche. Foto: Archivo particular

Las dificultades no solo se ven representadas en el aspecto económico, sino también en la calidad de la atención, pues el número alto de enfermos que solicitan el servicio supera la capacidad del centro asistencial, cuyas camas que en total suman 42 en la urgencia permanecen ocupadas.



Lo que más llama la atención a las directivas del Hospital Julio Méndez Barreneche, es la cantidad de mujeres gestantes provenientes de Venezuela que llegan con dificultades de salud en busca de asistencia médica especializada.



El número de embarazadas atendidas en el centro asistencial ya supera las dos mil; la mayoría desconoce el tiempo de gestación que presentan y no han tenido los cuidados y controles respectivos, por lo cual la vida de su hijo permanece en constante riesgo.



“Estamos haciendo un gran esfuerzo por atender estos casos, sin embargo, es necesario analizar con cuidado esta situación para emprender campañas de salud preventiva entre las mujeres gestantes y reducir los embarazos. Así mismo hay que entrar a revisar si los embarazos se presentan en el departamento del



Magdalena o están llegando a esta ciudad únicamente para adelantar sus procesos de parto”, indicó Díaz Granados Casadiego.



El gerente del hospital universitario, en su informe también destacó la reducción de un pasivo que presentaba de 52 mil millones de pesos a 37 mil en la actualidad.

