Líder de familia Cotes ha atacado en tres ocasiones a Carlos Caicedo

La tensión y enfrentamientos en el Magdalena no cesaron con la conclusión de las elecciones del pasado 27 de octubre. La rivalidad que existe entre dos grupos políticos de ese departamento ha trascendiendo del plano del debate y las propuestas a las agresiones verbales y físicas y hasta las amenazas.



Álvaro Cotes Vives, papá del excandidato a la Gobernación, Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes y hermano de la actual gobernadora Rosa Cotes, en repetidas ocasiones ha lanzado ataques, ofensas y señalamientos contra el gobernador electo Carlos Caicedo, a quien incluso ha convidado a irse a los golpes.

El problema que existe entre Cotes y Caicedo quedó en evidencia una vez más en un encuentro de coincidencia que tuvieron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Allí ante la presencia de familiares de ambos y cientos de testigos, se lanzaron improperios y en esta ocasión hubo una agresión física hacia quien será el nuevo mandatario de los magdalenenses.



(Le puede interesar: Carlos Caicedo denuncia agresión en el aeropuerto El Dorado)



De no ser por la intervención de familiares y personal de seguridad y hasta de otros que se encontraban en la sala de espera, este nuevo enfrentamiento entre el líder de la familia Cotes y Carlos Caicedo habría terminado peor.



“Este tipo lo eligió las Farc, mandó a matar gente en la universidad, le gusta pegarle a las mujeres, porque no me pegas a mí, asesino. Si eres varón, vamos a jodernos tú y yo”, dijo ofuscado el líder de la familia Cotes.



Por su parte, Caicedo le responde diciéndole: “Eres un narcotraficante, paramilitar, respeta a mi hija que está aquí. Estás acostumbrado a intimidar a todo el mundo, te voy a hacer capturar porque eres un delincuente que compra votos, intimidando a los más pobres”.



El 'mello' Álvaro Cotes mantuvo todo el tiempo agarrado a su papá para evitar que se fuera contra Caicedo, a quien insistentemente lo invitaba a pelear.

Antecedentes

Este rifirrafe entre los dos dirigentes políticos del Magdalena viene desde hace muchos años, pero se intensificó desde el año 2007 cuando Cotes y Caicedo coincidieron en un restaurante en el corregimiento de Minca, donde también tuvieron que ser separados para que no terminaran agrediéndose físicamente.



Esa vez, Carlos Caicedo aseguró que fue apuntado con un arma de fuego que portaba Álvaro Cotes. A raíz de esta actuación y por otras advertencias que asegura ha recibido en su contra, el gobernador electo del Magdalena dijo ha instaurado ya cuatro denuncias penales contra el papá del ‘Mello’ Cotes, pues cree que su vida está en peligro.



A pesar de estas notificaciones judiciales, las arremetidas del líder de la familia Cotes han seguido. Recientemente en una emisora de Santa Marta culpó a Caicedo de homicidios en la Universidad del Magdalena y manifestó que el dinero con el que financió su campaña a la Gobernación era proveniente de las Farc.



También advirtió que “ese tipo hay que bajarlo, no podemos dejar que sea gobernador”, palabras que para el entender de Caicedo son una clara amenaza de muerte.



Luego de que se presentara un nuevo enfrentamiento con Álvaro Cotes, el mandatario electo decidió interponer una nueva denuncia con el fin de proteger su integridad y la de su familia, “porque no quiero que esta persona que es peligrosa se me vuelva acercar porque las consecuencias pueden ser terribles”.



Caicedo cree que el comportamiento agresivo del líder de los Cotes, no sólo fue por la derrota de su hijo en las urnas, sino por denuncias que ha hecho por el desfalco de la Vía de la Prosperidad o la manera como han empobrecido el departamento.

El ‘Mello’ Cotes se distancia de su papá

El excandidato a la gobernación, Luis Miguel Cotes, emitió un comunicado de prensa en el que lamentó lo ocurrido y aseguró que ante este tipo de actuaciones negativa que no comparte, toma la decisión de apartarse de su papá.



“Como hombre público que soy, doy la cara para apartarme de los actos de mi padre y como hijo, me duele hacerlo por todo lo que sé que significará en mi vida familiar y en mi relación con él, esta decisión que quiero poner de presente a todos mis conciudadanos”, indicó.



El ‘Mello’ Cotes informó que también estuvo en el lugar y presenció el lamentable suceso y aclaró que “los insultos, los altercados, las vías de hecho” no son la manera como concibe “la vida y mucho menos la gesta política”.



Envió un mensaje de igual manera a Caicedo a quien pidió que no alimente más el odio y que hagan una política con altura como la merecen los ciudadanos del Magdalena.



La Gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, también rechazó el comportamiento de su hermano en un sitio público en la ciudad de Bogotá.



Finalmente, Carlos Caicedo advirtió que si no se toman las medidas por parte de las autoridades, “el odio visceral del señor Cotes lo puede llevar a comer un acto criminal en mi contra o mi familia”.



ROGER URIELES

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv