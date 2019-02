Un policía muerto y otro herido tras ataque subversivo en Arauca

La acción se dio en el Puente Internacional José Antonio Páez, punto fronterizo entre la población de El Amparo en el estado Apure y el municipio de Arauca, capital de este departamento del oriente colombiano.

Dos sujetos llegaron a pie hasta el puesto de control, donde se encontraban los dos uniformados adscritos a la Policía Fiscal Aduanera Polfa sentados en la caseta de Inspección del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, donde sin oportunidad de reaccionar terminaron impactando en la cabeza a los dos uniformados.



Uno de ellos murió en el sitio de los hechos, identificado como Yeison Alfonso Bejarano Usma, y otro más resultó herido, como un vigilante de seguridad de Migración Colombia.



La acción de los sicarios fue adelantada cuando varias personas de nacionalidad venezolana realizaban el desplazamiento por el corredor humanitario que se tiene a través del Puente José Antonio Páez cerrado desde el 17 de septiembre de 2015, las que quedaron en un inminente riego de vulnerabilidad por los disparos que se dieron después del ataque terrorista.



Los responsables de quien se aseguró serían milicianos del Ejército de Liberación Nacional Eln, quedaron grabados en los sistemas de las cámaras de seguridad del sector, quienes vestían prendas ligeras, pantalones cortos, franelas, chancletas y gorras, quienes emprendieron la huida a orillas del río Arauca, quienes podrían haber traspasado la línea fronteriza para internarse en la población de El Amparo, estado Apure.

La situación generó el cierre del paso humanitario entre estas dos poblaciones mientras se procedía a las diligencias de levantamiento del cuerpo del uniformado.



Las autoridades por su parte, implementaron el “Plan Candado”, consistente en el taponamiento de todas las entradas y salidas del municipio de Arauca para dar con los responsables, aunque se presumen que utilizaron el río Arauca para su escape dada la proximidad con el Puente Internacional José Antonio Páez.



En una declaración, el comandante encargado del departamento de policía Arauca, Coronel Jimmy Bedoya Ramírez, responsabilizó de esta acción a milicianos guerrilleros del Eln, encargado de las últimas alteraciones de orden público que ha cobrado la vida de varias personas, como atentados a la fuerza pública en la región del Piedemonte Llanero.



El oficial igualmente ofreció una recompensa de 50 millones de pesos a quien brinde información que permita establecer el paradero y la captura de los responsables de esta acción terrorista contra dos miembros de la policía nacional.

Estas serían las declaraciones de las autoridades tras el ataque a dos uniformados en el puente internacional José Antonio Páez, punto fronterizo entre la población de El Amparo y el municipio de Arauca. pic.twitter.com/045PuTA6OQ — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 18 de febrero de 2019

El uniformado herido, quien responde al nombre de Oscar Alberto González Torres, se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado, como también el guarda de seguridad de Migración Colombia, quienes vienen recibiendo atención médica en el Hospital San Vicente de la ciudad de Arauca.

Crece ola criminal en la región del Saravena

La mañana de este lunes 18 de febrero, la comunidad en el municipio de Saravena no sale de su asombro ante las continuas muertes violentas que se vienen registrando en esta localidad de la región del Sarare.



Los sicarios volvieron a actuar bien temprano, dando muerte a otro hombre, el sexto en menos de 72 horas en este municipio. El hecho criminal se registró a la altura de la carrera 16 con calle 15 del barrio Pinzón.



Fue en un taller de motocicletas a donde llegaron los sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, que sin mediar palabra terminaron asesinando a esta persona a quien le propinaron varios impactos de arma de fuego en la cabeza como la parte pectoral y posteriormente se dieron a la fuga.





De la víctima aún no se ha establecido su identidad, aunque se asegura que es de nacionalidad venezolana. Antes de la huida, los sicarios le dejaron al lado del cuerpo de esta persona un mensaje en una hoja de papel que decía que los asesinaban por ser un ladrón de motocicletas.



Desde el pasado viernes, las acciones de los violentos ha cobrado la vida en el municipio de Saravena de seis personas, una de ellas, comerciante de combustible de contrabando logró sobrevivir a un ataque registrado en el barrio Brisas del Llano, quien se mantiene con pronóstico reservado en el Hospital del Sarare.



Las acciones de los violentos obedecerían a una limpieza social, luego de conocerse de un panfleto de las disidencias de las Farc, donde declara objetivos militares a delincuentes, violadores, ladrones y consumidores de sustancias alucinógenos. Frente a estos casos aún no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades.





