Las celebraciones y festividades del inicio de año se vieron alteradas en el municipio de Chaparral, sur del Tolima, donde sicarios armados atentaron contra la vida del secretario de Gobierno de esta población.

El afectado es el abogado Gustavo Fernando Gutiérrez Pacheco, 45 años, quien fue atacado a tiros por un hombre que ingresó hasta el antejardín de la vivienda del funcionario, ubicada en el barrio Carmenza Rocha.

Hugo Arce, alcalde de Chaparral, afirmó que el ataque se presentó a las 11:30 de la mañana de este sábado.



"Un sicario armado, al parecer con revólver, lo sorprendió en el antejardín de la casa y sin decirle nada le disparó en cinco oportunidades, de los cuales dos impactaron su cabeza y otro más afectó una mano", aseguró el alcalde.

"El atacante huyó y es buscado por la Policía mediante planes de control en todo el municipio. El secretario de Gobierno no tenía amenazas, a mí no me comentó de amenazas contra su vida", agregó.

Tras el atentado, Gustavo Fernando Gutiérrez fue auxiliado por su familia y amigos que lo trasladaron en ambulancia el hospital de Chaparral y, por la gravedad de las heridas, fue necesario remitirlo al hospital Federico Lleras de Ibagué, donde es atendido por especialistas.Las autoridades señalaron que su estado de salud era estable.

