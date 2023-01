Un espontáneo, de los muchos que se lanzan al ruedo en las fiestas en corralejas de la Costa Caribe fue herido por un toro cuando trababa de recoger dinero lazado al ruedo por un aficionado, en las fiestas de Sincelejo.



Explican los actores de estas fiestas, que la escena es común en las corralejas y se presenta desde los años en que se dieron estas manifestaciones del juego del hombre con el toro, en las fincas de los ganaderos de la región del Gran Bolívar, hoy Sucre, Córdoba, Bolívar y Atlántico.

Dicen que algunos ganaderos y aficionados lanzan dinero al ruedo cuando el toro es muy bravo y se planta en la plaza en espera del ‘mantero’, más como un sinónimo de alegría y premio a la bravura del animal.



“Las personas que están en el redondel pueden optar por recogerlo cuando no esté el toro, pero arriesgan su vida buscando el dinero en las propias barbas del animal. Algunos tienen suerte y otros son embestidos”, cuentan.

Señalan además que en antaño los ganaderos pegaban el dinero en los morrillos y ancas de los animales que consideraban eran los más bravos, para que el aficionado se lo arrancara en un momento de la lidia.



“Aquellos eran toros cebú que no representaban mucho peligro, a diferencia de los de ahora que son criollos, otros encastados y hasta los puros que son jugados en las fiestas en corralejas”, afirman.

No es un hecho de Sincelejo



Los organizadores de las Fiestas en Corralejas explican que este fenómeno no es un hecho exclusivo de Sincelejo y que son de las festividades en todas las regiones de Colombia, e inclusive del interior del país donde también se hacen estos festejos.



“Lo que pasa es que siempre le quieren tirar el agua sucia a las fiestas de Sincelejo por el antecedente de la caída de los palcos y por ser una ciudad capital. Nada más por eso; el riesgo está en todas partes y no es una característica propia del 20 de Enero, eso no es así”, indican.

Los toros criollos son bravos. Foto: Cortesía: José Luis Lora.

Manifestaron que para estas fiestas se cumple con el más mínimo detalle de seguridad tanto en la selección del terreno, la construcción del entramado, la selección y seguridad de los toros, el sistema de salud, la Policía Nacional, la póliza de seguros.



“Cumplimos con todo y las autoridades de control revisan minuciosamente cada detalle. Lo que pasa es que no podemos poner un policía detrás de cada persona que ingrese al redondel y se lance detrás de un toro sin tener la mínima idea del peligro que enfrenta”.

“No podemos impedir que consuman licor, aunque hay personas en el interior que no dejan que estas personas se le acerquen al animal y son sacados de la plaza”, expresan.



Cuentan además que hasta el momento ninguna autoridad en Colombia, ni el Congreso, ni nadie han prohibido estos festejos y que el proyecto de ley 085 de 2022 dejó por fuera a las corralejas y a las riñas de gallo.



“Que hay que reglamentarlas, claro que sí, que hay que prohibir algunas prácticas en las corralejas, claro que sí, estamos de acuerdo con eso”, dijeron.



Hoy se celebra el quinto día de las Fiestas en Corralejas de Sincelejo y este lunes los festejos llegan a su final.



“Te aseguro que en estas Fiestas de Corralejas hay menos heridos y cero muertos, a diferencia de las que ocasionan las riñas por ingesta de licor, los accidentes en carros y motocicletas y la acción de los sicarios en Sincelejo”, afirmaron

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo