A través de redes sociales se conocieron este sábado diferentes videos de supuestos bloques de búsqueda de pescadores y habitantes de San Andrés para hallar al tiburón responsable de morder a un turista italiano y causarle la muerte cuando nadaba en el sector aledaño a Pox Hole, conocido popularmente como ‘La Piscinita’.

Autoridades ambientales y habitantes de la isla han rechazado estas acciones, pues el ataque registrado este viernes que desencadenó el lamentable hecho donde murió el italiano Antonio Roseto Degli Abruzzi, de 56 años, es atípico y no una razón para acabar con la vida de una especie que se encuentra protegida por la ley.



La especie responsable del ataque, según los videos y el análisis de expertos, corresponde a un tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) de gran tamaño.



Arne Britton González, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago (Coralina), asegura que lo ocurrido es un caso atípico, pues esta especie es conocida por su cadena alimenticia en la que principalmente se alimenta de tortugas.



“Se trata de un caso completamente atípico –resalta Britton González–. La carne humana no está dentro de su cadena alimenticia, es más, según las imágenes de este lamentable hecho, se da la mordida, pero no consume la carne, no se lleva nada. Lo mordió y siguió. Es muy raro que esto ocurra”.



Tiburón tigre. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Esta especie tiene mayor presencia en los países del Caribe y suele permanecer en aguas profundas durante el día y se alimentan en aguas someras durante la noche. Se conoce que puede medir hasta 5 metros y alcanzar un peso de mil kilogramos.



Existen reportes de esta especie en todo el Archipiélago, sin embargo, es poco frecuente tener avistamientos durante el día.



Según registros de Coralina, el sector donde ocurrió el incidente es una zona rocosa de acantilados no muy frecuentada por los bañistas. Esta zona corresponde, de acuerdo a la zonificación del Área Marina Protegida (AMP), con una gran zona de conservación, junto a algunas zonas de uso especial, donde no se permite la extracción de recursos naturales.



“Es el occidente de la isla, una zona que tiene mayor profundidad y un punto en el que algunas partes están habilitadas para actividades deportivas como el buceo –explica el director de Coralina–. Es por esto que no se permite que la gente nade sin ninguna asesoría de expertos, no es ni siquiera una zona de bañistas”.



Parte del atractivo turístico de esta zona, explica Britton González, es el buceo para avistar tiburones, por lo que insiste en la recomendación de no acercarse a estos puntos sin la asesoría de expertos.



¿Falla de autoridades?

Según explica el director de Coralina, la zona tiene una gran debilidad. Hace 15 años se inició la demarcación de estos puntos accesibles para bañistas y otras actividades, no obstante es difícil señalar con precisión si hay una zona exacta de paso de tiburón, pues es ridículo pensar que pasan por una sola parte, por lo cual se tomó la decisión de precisar que no es una zona de bañistas.



“Hemos convocado a una reunión este viernes con todas las autoridades y gremios de la isla para definir unas medidas preventivas –explica el director de Coralina–. No es que sea una zona de tiburones y haya que hacer carteles sobre eso, sino que es de no bañistas y el turista debe entenderlo”.



Momento cuando el turista es rescatado por la comunidad. Foto: Archivo particular

Sobre los videos en los que se ven personas intentando cazar al tiburón, el experto aseguró que las autoridades se encuentran al tanto de la situación y están vigilando el sector.



El lamentable hecho fue conocido a través de las redes sociales y de inmediato se activó el trabajo conjunto de la autoridad ambiental con la Armada y la Policía Nacional y la Secretaría de Agricultura y Pesca, junto a personal de Coralina especializado en la protección de los tiburones, debido a que estos animales cuentan con una regulación a nivel nacional y adicionalmente fueron cobijados por el fallo de una Acción Popular que obliga a todas las autoridades a su protección desde hace más de 14 años.



“Ha habido testimonios que indican que la comunidad de la zona, principalmente de los restaurantes que hay en el sector, ha venido alimentando a las especies en esa zona, lo cual influye mucho a que el tiburón frecuente este punto –denuncia Arne Britton–. Debemos hablar con ellos para que no hagan esto, pero sí, esa hipótesis se debe revisar porque explicaría la presencia del animal por este punto”.



Mientras tanto, el director de Coralina señaló que lo del bloque de búsqueda no es necesario, pues el tiburón es inteligente y se fue. “Nosotros podemos saber dónde está pero no vamos a decirlo, es una especie protegida y no es responsable de lo que pasó, vamos a investigar las denuncias de comerciantes echando desperdicios de comida al mar, que eso puede ser un factor de riesgo”.

